世華婦女企管協會總會長陳阡蕙 南非首位華裔國會議員

世華總會12日在南加舉辦海外分會會務交流暨會員聯誼系列活動。（記者李雪／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會海外分會12日在南加州洛杉磯 縣工業市，舉辦海外分會會務交流暨會員聯誼系列活動，來自美國洛杉磯、華府，以及加拿大的蒙特羅、渥太華、多倫多等分會的成員歡聚一堂，除了下午有交流經商經驗、國際商業信息的講座，晚宴時分也有僑委會成員共襄盛舉，觀看協會成員獻出的文藝演出。

世華總會會長陳阡蕙自己也是在南非經營40年的華商，還是首位進入南非國會的華人議員，並連任三屆。陳阡蕙表示，海外的華人們在事業有成同時也不忘責任，包括提升國家的能見度，積極參與組織當地慈善活動等。這次活動很難得，是疫情後兩年以來的首次線下聚會，雖然科技發達， 在疫情中大家常常ZOOM聯絡，但畢竟沒有見面的感覺，能線下聯誼大家都很興奮開心。這次面對面的交流有實質的效果，包括分享經驗，大家收穫很豐富。她談及自己的從政機緣，也鼓勵海外年輕人打入主流社會的一個重要途徑就是從政，不僅豐富人生歷練，也能為族裔爭取權益。

當晚還有中華民國僑務委員會副委員長徐佳青、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境出席，南加本地的國會議員趙美心、劉雲平，加州財務長馬世雲、州眾議員方樹強等出席並為協會頒發賀狀。