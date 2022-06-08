我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建亞太裔國家博物館法案准入簽字 孟昭文見證

一洲焦點／舊金山罷免檢察長博徹思、通膨苦日子在後頭

洛縣地方各項選舉 4華人勝3華人敗

記者丁曙／洛杉磯報導
圖表：南加地方市議會學區教委會選舉華裔成績單。
圖表：南加地方市議會學區教委會選舉華裔成績單。

6月初選落幕，洛杉磯縣選務局（RR/CC）8日公布了半官式選舉結果（Semi-Final Results），雖然不是最後的結果，但除非尚未開出的通訊投票比重很大，否則幾乎是已經確定。而在巴沙迪那社區學院（PCC）理事會選舉中，初步開票結果顯示，二位華人當選，兩人落選；此外，第1區華人理事陳藝婷（Sandra Chen Lau）無人挑戰自動連任，但未列入選舉名單。在亞凱迪亞學區教委選舉中，一人連任成功一人挑戰失利。

據洛杉磯選務局網站公布的數據，在PCC理事會選舉中，第5區理事伍麗娥（Linda Wah）遭遇鄺一正（Kristine E. Kwong）挑戰，鄺一正以微弱優勢（51.66%）險勝伍麗娥；在第7區選舉中，新人王耀正（Alton Wang）以得票率48.76%些微差距，挑戰失利。

在亞凱迪亞學區教委選舉中，兩位現任教委尋求連任，新人張奔（Ben Zhang）挑戰，在該場三選二的競爭中，張奔得票率24.18%墊底，方玉龍（Fenton Eng）得票進前二連任成功。

此外，還有兩場地方城市華人選舉。在托倫斯市（Torrance City）市長選舉中，現任華裔市議員陳光豪（George Chen）以得票率57%成功當選。在羅斯密（Rosemead）市議會選舉中，現任華裔市議員（Steven Ly）拿下第二高票，在該場四選三的競爭中連任成功。

華人 亞凱迪亞 洛杉磯

上一則

加州檢察長初選 現任檢察長邦塔以壓倒性票數晉級

下一則

拜登8日抵洛參加美洲峰會

延伸閱讀

加州初選 聖谷投票所冷清

加州初選 聖谷投票所冷清
費郡公校新預算過關 教師漲薪4%

費郡公校新預算過關 教師漲薪4%
校園槍擊殷鑑 新州1學區聘武裝警察駐校維安

校園槍擊殷鑑 新州1學區聘武裝警察駐校維安
亞凱迪亞學區選舉 3人爭2席 華裔張奔拚出頭

亞凱迪亞學區選舉 3人爭2席 華裔張奔拚出頭
PCC理事會第七區 華裔青年王耀正 挑戰白人博士

PCC理事會第七區 華裔青年王耀正 挑戰白人博士
洛威爾高中續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮

洛威爾高中續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20

超人氣

更多 >
德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024

德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024
飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻
舊金山地檢長博徹思 遭罷免

舊金山地檢長博徹思 遭罷免
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
南加這三所高中全國排名頂尖 在加州排名前三

南加這三所高中全國排名頂尖 在加州排名前三