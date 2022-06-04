南加聖谷彩虹旗飄揚 華人區包容LGBTQ群體

聯邦眾議員趙美心（左二）和加州眾議員方樹強（右二）手拿彩虹旗走在遊行隊伍最前面。（記者張宏／攝影）

阿罕布拉教師協會（Alhambra Teachers Association）和蒙特利公園市（Monterey Park）4日在蒙市巴恩斯公園舉辦第二屆聖蓋博 谷年度光榮大遊行 和嘉年華。現場彩虹旗飄揚，表達對LGBTQ 群體的支持。

（影音來源：記者張宏）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和加州眾議員方樹強（Mike Fong）手執彩虹旗走在遊行隊伍最前面。趙美心表示，她很榮幸參加這場活動，也願意為代表男女同志、雙性戀、跨性別者的LGBTQ群體發聲，這些人可以上學、可以從軍，可以做自己喜歡的工作，但是為這個群體爭取到平等權益還有很長的路要走。全美有一半的州無法保證LGBTQ伴侶的婚姻權益，有的州禁止做變性手術，有的州如果在學校分享同性父母的照片會被起訴，有的州不讓同性伴侶領養孩子，這些事實都告訴大家，需要為LGBTQ群體的權益而奮鬥。她很感謝阿罕布拉教師協會能站出來，保護LGBTQ群體學生的安全，讓老師、家長和社區成為他們的堅強後盾。

蒙市市長罗霈霆（Henry Lo）表示，他多年前參加好萊塢光榮大遊行就期望，什麼時候能在聖蓋博谷華人區也能舉辦這樣的遊行，當時以為會是遙遠的未來，但沒想到夢想成真，今年已經是第二屆光榮遊行了。他很高興聖蓋博谷華人展示了他們對LGBTQ群體的包容與尊重。

現場匯集LGBTQ群體，有學生也有普通民眾，多個攤位有抽獎和宣導文宣，讓大家更了解LGBTQ群體。蒙市華人林先生表示，加州是對LGBTQ非常友好的州，所以他也能理解。不過聽到現場發言的學生表示，曾經因為性取向被霸凌時，還是覺得很震撼。大家都是平等的，不應該因為性別性取向而受到歧視。