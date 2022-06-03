加州迪士尼越夜越美麗 冒險樂園關門後更刺激

Fantasmic煙火秀表演精彩。（記者張宏／攝影）

迪士尼樂園 越夜越美麗，經典的夜間表演、水幕秀和巡遊都回來啦！加州迪士尼樂園為迎接夏季，回歸了多個因為疫情 停擺的表演項目和巡遊活動，且還增添了獅子王傳說表演及各種限定美食體驗，讓全家人在迪士尼能從早玩到晚間，感受夜幕下迪士尼的魅力。

（影音來源：記者張宏）

因為疫情一度停擺的迪士尼恢復正常營業後，每天都聚集來自全美各地的遊客，人潮洶湧類似於疫情前。加州迪士尼樂園和冒險樂園最近又恢復了夜間活動和表演，包括上演超過50年的夜間燈光遊行（Electrical Parade）帶著迪士尼新片「Encanto」及「Coco」卡通人物嶄新登場；大家最愛的冒險樂園的World of Color水舞秀及迪士尼樂園的Disneyland Forever煙花盛宴和Fantasmic煙火秀也全數回歸，將夜晚的迪士尼點綴得璀璨無比。

從北加來的華人Elena一家人早早就在Fantasmic煙火秀場地等待，她說，專程來迪士尼想看睡美人城堡前的煙火，但是無奈當天因為風大取消了煙火。他們一家人已三年沒有看到迪士尼煙花了，本來心情有點沮喪。但是看到久違的Fantasmic煙火秀瞬間被治愈了，距離更近，感受更加震撼，每次來迪士尼都能留下美好的回憶。

迪士尼為了讓媒體體會夜晚冒險樂園的魅力，特別安排了一場閉園後的冒險。這個節目不同於平日的喧囂，變得安靜神秘。大排長龍的熱門遊戲區域復仇者聯盟校園（Avengers Campus）空無一人，讓媒體可隨意進入不同遊樂設施體驗冒險和刺激，尤其是午夜時分乘坐跳樓機感受黑暗中的驚聲尖叫非常醒神，睏意全無。還有宛如實驗室的餐廳在午夜時分烹製特別的「黑暗料理」。

喜歡電影獅子王的觀眾和小朋友也會在迪士尼樂園的幻想世界劇院（Fantasyland Theatre ）欣賞全新的「獅子王故事」（Tale of the Lion King），這是根據迪士尼電影「獅子王」故事改編的舞台劇，唱跳和表演結合，很適合全家人觀看。

為了豐富遊客體驗，迪士尼還特別推出全新的色彩繽紛主題美食和周邊產品，包括咖哩味道的爆米花、點綴彩色糖果的卡通造型布朗尼蛋糕、彩色的草莓餅乾等新品美食亮相，還有全新的發光Elliott龍裝爆米花和和發光烏龜造型的水杯等。