開車完成美國的「母親之路」66號公路 光靠導航可不行

美國汽車協會提供的66號公路導航攻略，以及田先生和王先生推薦的月球 66號公路之旅書籍。（記者金維多/攝影）

日前開車完成美國66號公路（US Route 66）行程的洛杉磯 縣居民田先生和王先生，認為旅遊攻略是每位旅行者出行前必做的功課，可讓旅遊途中按照計劃安排行程，少走很多冤枉路。而對在美國的一些老華人來說，早些年還沒有發達的導航和各種旅遊攻略，都會去美國汽車 協會（AAA）諮詢各地的交通路線地圖。如今網路發達，加上導航軟件便捷，讓旅遊攻略變的更多樣化。

66號公路一直被親切的稱為美國的「母親之路」。它穿過八個州，從伊利諾州芝加哥一路橫跨到加州 洛杉磯聖塔蒙尼卡（Santa Monica），全長2448英里。

對於66號公路這條歷史悠久的交通要道，美國汽車協會擁有一份相對完整的導航攻略。只要是協會會員，都可以免費索要，上面有記錄66號公路八個州的主要路線圖，各州66號公路的總長度，以及每個州的主要景點等，這對在美國多年習慣依靠美國汽車協會指引的田先生和王先生來說非常貼心。

他們結合了美國汽車協會提供的導航攻略，以及在油管（YouTube）上搜索到的一些旅友們的分享攻略，做了一份完善的每日路線圖，這樣每天行程都很得心應手。兩人輪流開車也十分愜意，基本完成了所有計劃內的路線和景點之旅。

66號公路距離長且有些路段複雜。田先生表示，光靠導航軟件不行，因為常會遇到手機沒有信號的時候，導航軟件就不好使了，這就需要在頭一天甚至更早時做好充足功課。通常他們早上八、九點出發，在天黑之前要到達當日的終點，每天驅車大約200英里左右，沿途需要經過的一些景點和城市都需提早標記好，結合地圖和導航做好駕駛路線，這樣子玩起來時間上才充裕。

王先生表示，66號公路在很多段都挨著40號州際公路，但不乏一些小鎮景點會離州際公路較遠，這時候就要做一些取捨，按照自己的需求，時間充裕可以多去幾個，時間匆忙的話只能割捨掉幾個不重要的小景點。友情提示旅友們可以頭一天下載好一些導航離線包，這樣就不會迷失在一些複雜的路況中導致耽誤行程。

他們還推薦一本詳細記錄66號公路細節的書籍「月球 66 號公路之旅」（Moon Route 66 Road Trip），裡面除了有上述提到的導航攻略，詳細到一些複雜或是沒有標示的路段都記錄清楚讓讀者了解如何行使，甚至連沿途其他著名景點推薦、餐廳推薦都應有盡有。雖然有些東西可能利用不上，但對66號公路情有獨鍾的旅友們很適合細細品讀，有機會故地重遊時可以彌補一些錯過的地方。

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