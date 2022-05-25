我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed繼續升息 那指反彈1.7%

一洲焦點／校園槍案再現、拜登有失言？初選看川普實力

汽車價格飆升 南加二手車是新車價 出租個人車躺著賺

記者張宏／洛杉磯報導
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

疫情之後因為芯片和配件供貨等多種原因，導致新車和二手車一時奇貨可居，二手車甚至是新車價，而新車通常要加價千元才買得到，導致買家怨聲載道。而車價上漲，也讓一些將閒置車子出租的個人租車人，每月被動收入近萬元，可謂幾家歡喜幾家愁。

華人馬女士8月需要用車，現在就開始看車。她說，考慮到高油價，所以目標車款都是油電混合車，如本田的CRV Hybrid或者豐田的RAV4 hybrid，結果試駕基本不可能，聯繫了幾個經銷商，都沒有新車可以試駕。加價理所當然，車子出廠價和經銷商報的價格，基本上差了9000元到1萬元，且沒有講價空間。經銷商還要求馬上交10%的定金，然後等五周到16周才能取車。

南加像馬女士這類遭遇的人不在少數，華人李小姐都看了好幾個月，但一直下不了手，因為價格太貴。而她的同事從去年10月就開始買車，她家三口人只有一輛車，她現在回來上班要開車，老公和小孩在家就沒有車，所以他們真是有剛需，但堅持絕對不加價的原則，到現在也沒買到。

華人汽車經紀丁先生表示，現在南加日本車普遍難買，油電混合更是難買，排隊要排到明年。目前奧迪車挺多的，雖然不需要加價，但也不是很好殺價。如果大家著急買車就只能加價。要麼就是先租車，三年以後再看。也可跨州買車，談好價格，直接飛過去開回來就好，還不需要加價。

現在二手車市場更是火爆，華人John胡表示，二手車現在常比新車還貴，主要好處是除了能拿到車。他的車子只開了五、六萬哩，二手車價格比當時買的新車還貴20%。他同事想買里程數10萬以內的二手車，年份2018年之後的，基本上沒有重大事故的車子都要快3萬元。

一車難求，讓那些有多輛閒置車的人生財有道。華人Tim劉手上有三輛閒置車，分別是特斯拉、豐田西耶那、路虎，他說，這三個車款可謂符合不同需求的代表車款。他在Turo平台上出租自己的車子，三輛車一個月就能帶來近8000元固定月收入。這就和閒置房間做Airbnb一樣，可自己買商業保險，或採用分成的方式由平台負責一切的損失。他的特斯拉一天租金大概在100多至200元之間，路虎一天租金也在100多元，西耶那新款也能租到100多元每天，老款也有80元左右。他計劃等車價穩定了，再補一輛吉普和跑車，就能完全滿足各類租車人群的需要。

車子出廠價和經銷商報的價格差越來越大。（記者張宏／攝影）
車子出廠價和經銷商報的價格差越來越大。（記者張宏／攝影）

二手車 華人 租車

上一則

南加國殤日出行費用增加 應避免最擁堵時間

下一則

分分鐘做好菜╱營養美味厚蛋吐司燒

延伸閱讀

馬斯克身價跌破2000億美元大關 特斯拉要開24小時餐廳

馬斯克身價跌破2000億美元大關 特斯拉要開24小時餐廳
特斯拉上海產能 恢復疫前水平 日產量2600輛

特斯拉上海產能 恢復疫前水平 日產量2600輛
路透：特斯拉上海廠產量復原時間 再延至24日

路透：特斯拉上海廠產量復原時間 再延至24日
上海復工復產 車企趕進度

上海復工復產 車企趕進度
特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然
橙縣3死事故 疑特斯拉自駕惹禍

橙縣3死事故 疑特斯拉自駕惹禍

熱門新聞

南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

2022-05-20 02:19
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
南加橙縣台灣人基督長老教會開槍殺人的被告周文偉。（橙縣警局）

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

2022-05-19 19:17
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例
德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園
「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍