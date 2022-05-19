洛縣入室搶劫 受害華裔說有內鬼 損失現金和名表

警方向受害者傑森（背對鏡頭男子）了解案情。（記者啟鉻／攝影）

南加洛杉磯縣一向治安良好的鑽石吧 市（Diamond Bar）北邊一社區，19日凌晨發生入室搶劫案，受害者是華裔 男子。兩名蒙面持槍劫匪闖進室內與受害人發生搏鬥，華男臉部受輕傷，未送醫。據稱，匪徒搶走約3000元現鈔後逃逸，而受害者稱劫匪還搶走數只名錶。警方已經拘捕一名男子為案件關係人，受害男子稱，遭拘捕男子是他的分租房客，透露被搶與其有關。該案警方仍在進一步調查中。

視頻來源:啟鉻

案件發生在19日凌晨約1時30分，位於鑽石吧市區北邊一個亞裔 居民較多社區，案發住宅位於日落十字路（Sunset Crossing Road）23900號街區，距離一所小學Diamond Point大約兩個街區。據稱，兩名蒙面歹徒一人持手槍，一人持電擊槍（stun gun），闖進住宅後，攻擊華裔男子，歹徒及受害者均30歲左右。歹徒多次擊打受害人面部和身體，導致受害者受輕傷，掙脫跑出呼救，有鄰居聽到呼救報警。兩名歹徒得手後跑走。

案發社區亞裔居民較多，據一名白人女性年長者說，她住社區近50年，知道周邊屋主有的是華人，有的是來自台灣。一位就讀Cal Poly Pomona的華裔女生說，她在案發住宅對街獨立屋租住，因為睡得比較晚，凌晨時分就聽到有男子呼救聲音，感到很害怕。她慢慢接近南窗，藉著路燈，就看見兩名男子急匆匆從案發住宅衝出去向西跑走。她看見兩名男子穿著連帽衫，手裡似乎拿著什麼東西。是否非裔或者其它族裔，因為沒有看清楚無法辨別。

據稱兩名歹徒搶走3000元現金後跑走，但受害男子傑森說，他損失不止這些，還有多只名錶被搶，但他的說法未經警方證實。他表示並非屋主，租住該住宅近三年。不過從案發住宅房地產資訊得知，住宅使用面積2033平方呎，總佔地面積1萬367平方呎，三房三浴。建於1967年，住宅及廚房做過整修，於2011年7月29日被人購買，價格是44萬3000元。2000年4月1日曾出租過，每月租金是2950元。原先屋主也是華人。

據暸解，警方已在現場拘捕一名男性關係人，尚未證實是否與這起搶劫案有直接關聯。而受害男子傑森表示，遭拘捕男子是他的分租房客。傑森還對警方積極辦案表示讚賞。

記者在現場採訪時，數名洛縣警局警員在現場調查案情，並向周邊鄰居詢問。一名亞裔警員表示，關於案件及嫌犯情況正在調查中，細節暫不對媒體透露。

這起入室搶案發生前，內陸河濱市自4月初至5月17日，發生多起武裝歹徒闖進居民住宅行搶，其中一名受害者是華裔醫生，引起當地居民恐慌。警方尚未確定，鑽石吧華裔居民遭入室搶劫，歹徒是否與河濱入室搶案嫌犯屬於同一團伙。