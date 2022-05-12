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中醫不再是另類療法 橙縣希望城治癌將其整合在療法內

爾灣市訊
腫瘤科主治醫師李望吉重視針灸、草藥及植物的自然療癒力。（本報記者／攝影）
腫瘤科主治醫師李望吉重視針灸、草藥及植物的自然療癒力。（本報記者／攝影）

負責南加州橙縣爾灣市希望城（City of Hope）整合醫學部門的李望吉(Richard Lee)醫師，11日在希望城醫療中心指出，針灸、草藥、指壓按摩及靜坐冥想等療法，將成為希望城醫院治療癌症的一部分，不再被視作只是另類療法。

於1913年成立的希望城，位於洛杉磯附近，是美國國立癌症研究所指定的僅51所綜合癌症中心之一，之後並因為橙縣缺乏一個治療癌症的綜合醫院，在位在爾灣市光譜園區擴建橙縣希望城醫院，並將於今年夏季落成啟用，將是美西地區最早將整合醫學融入癌症治療的醫院之一。家庭五金連鎖店Lowe’s配合整合醫學的治療理念，捐款100萬元，在橙縣希望城醫院，打造一座令人心曠神怡的戶外花園。

11日上午百餘位患者、家屬及志工參與種植花草的活動，為癌症治療中心進行啟用前的準備工作。

李望吉醫師表示，在橙縣希望城醫院中，整合醫學不再是另類療法，而是治療過程的一部分。研究顯示花園具有降低焦慮、減輕疼痛的作用，使患者不必依賴更多的止痛藥。在橙縣希望城醫院的花園中，可看到許多開著紫花的薰衣草，也是具有放鬆心情功效的傳統草藥。

他的團隊研究發現槲寄生（mistletoe）的萃取物內含效抗癌成分，菇類萃取物含有可抑制癌細胞增長的成分。由FDA批准的癌症癌法中，有三分之一來自植物，由此可見，最新的抗癌癌法不僅是在醫療大樓內的先進設備，也在戶外花園中，今天義工種植的不僅是賞心悅目的花草，也是對抗癌症的希望。

出生在美國，父母來自台灣，能講簡單華語的李望吉醫師，曾任Case Western Reserve大學整合癌症治療中心主任，也曾在德州休士頓安德森癌症中心擔任整合醫學部門主任，他專精腸胃腫瘤治療，曾獲得富爾布萊特獎學金，前往台灣及中國研習針灸，開啟了他對傳統中醫療法的興趣。他強調，運用像針灸、靜坐、草藥這類的自然療法，使癌症患者不必增加用藥的負擔，有助於提高患者自體的復原力。

癌症 橙縣 醫學

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