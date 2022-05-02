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疫情再起? 4月30日以來 洛縣新增 5920 例陽性病例

本報記者╱洛杉磯報導
雇主可以通過要求員工檢測、疫苗接種和治療，來提高工作場所的安全性。（本報檔案照）
雇主可以通過要求員工檢測、疫苗接種和治療，來提高工作場所的安全性。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局5月2日指出，自4月30日周六以來，洛縣因為新冠病毒( COVID-19) 新增 5920 例陽性病例，和 13 例新死亡病例。

洛縣公衛局報告稱，4月30日周六新增 13 例死亡，和 2728 例新病例；5月1日週日新增1824 例病例；5月2日新增 1368 例病例。病例和死亡人數可能反映週末報告的延遲。

在 13 例新死亡病例中，六例年齡在 50-64 歲之間，兩例年齡在 65-79 歲之間，五例年齡在 80 歲或以上。在新報告的 13 例死亡病例中，12 人有潛在的健康問題。迄今為止，洛縣總死亡人數為 3萬1970人。

洛縣公衛局報告稱，洛縣共有 287萬7960 例新冠確診病例。5月2日的陽性率為1.6%。目前有 225 名新冠患者住院。截至目前已有超過 1186萬2200 人獲得檢測結果，其中 22% 的人檢測呈陽性。

隨洛縣新冠病毒傳播增加和新的讓人擔憂的變種出現，洛縣公衛局鼓勵工作場所使用常識來保證員工和客戶的安全。雇主可以通過要求員工檢測、疫苗接種和治療，來提高工作場所的安全性；雇主應進行篩查以防止有症狀的人進入職場；雇主為在室內工作並與他人接觸的員工，提供合身的呼吸面罩；傳達隔離檢疫政策和暴露在新冠病毒下的通知；改善通風；職場如有三個或更多病例，立即向公衛局報告。

衛生局提醒雇主，對在室內與其他員工，或和公眾有密切接觸的員工，必須向他們免費提供醫用級口罩和呼吸器（N95、KN95、KF94） ；在仍需佩戴口罩的工作場所，雇主需要為員工免費提供合戴的醫用口罩。雇主還有義務在工作時間內，為任何在工作中接觸新冠的員工提供免費檢測。

實施這些安全措施，可以減少現在正在增加的工作場所爆發的數量。截至 4 月 28 日的一周中，非醫療、非住宅、非教育工作場所，發生了 30 起突發蔓延且活躍的疫情。一個月前，即截至 3 月 31 日的一周，只在這些場所發生十起突發蔓延且活躍的疫情。

在 4 月份，非醫療、非住宅、非教育工作場所，發生了 42 起新疫情。信息部門（包括電影和錄音行業；數據處理、託管和相關服務；以及廣播）報告了本月新爆發的疫情最高數量為十 次。製造業（非食品）報告了五 次新疫情，其次是房地產和租賃、住宿和餐飲服務，以及食品和飲料商店行業，4 月份各有三次新疫情。

為了減少在工作場所的傳播，雇主必須向公衛局報告任何工作場所的新冠病例集群。集群是指在 14 天內在工作場所出現三個，或更多由實驗室確診的新冠病例。雇主應盡快向公衛局報告，不得遲於知道至少有三個病例後 的48 小時內。工作場所可以在線或通過電話向公衛局報告，電話：1-888-397-3993。如果公衛局確定工作場所爆發疫情，員工必須在室內佩戴口罩，如果他們無法保持社交距離，也必須在室外佩戴口罩。

疫情 洛縣 口罩

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