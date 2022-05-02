加州新冠病例激增30% 新一波感染浪潮來了嗎？

加州新冠病例激增30%， 若嚴重官員不排除重頒口罩強制令的可能性。（本報檔案照）

在近幾個月的感染人數下降後，加州 的新冠病毒病例在上週增加近 30%，住院人數也有所增加，衛生局官員懷疑加州可能會進入新一波的感染浪潮，若嚴重不排除重頒口罩 強制令的可能性。

這一波病例增長恰好對應上了各州對新冠病毒限制令的鬆綁，像是口罩強制令的取消，隨即迎面上的是高傳播性 Omicron 的新亞變體BA.4 和BA.5的崛起。衛生局現在尚不確定未來病例會增加多少，以及是否需要新的政策來應對。

據了解Omicron的新亞變體BA.4 和BA.5，比起之前的變種更具傳染率，更可以避開人體感染所產生的抗體，包含已經接種過疫苗的群體。

聖馬刁(San Mateo )縣副衛生局長柯蒂斯·陳(Curtis Chan)博士表示，他們原本預估這波小幅增長會在大約７月初時發生，但現在才5月就已經發生，預計之後的住院和死亡人數都會上升，但應該不會像去年冬天的Omicron感染潮時那樣糟糕。

而洛杉磯 時報（Los Angeles Times）統計資料顯示，截至上週，加州每天記錄就有近5600 例冠狀病毒病例，是自 3 月初以來的最高的確診率，住院人數增加 7%，而到上週六（4月30日）為止，全州住院人數已增至 1037 人。其中，146 人在重症監護病房，相比同期增長 13%。

加州的新冠病毒評估依照整體預測，到了國殤日（Memorial Day）時，住院人數可能會再增加 65%，而需要重症監護的新冠患者人數相比現在可能會再翻一倍。

對此，洛杉磯縣公共衛生局局長（ Public Health Director）費若（ Barbara Ferrer）表示，如果情況惡化到聯邦疾病防治中心（CDC）把洛杉磯歸類在警戒級別，洛杉磯政府可能會準備再重新頒布室內口罩強制令。

柯蒂斯·陳博士則說，我們現在正進入疫情大流行的新階段，在這個階段中，我們將遇到這些浪潮、一些小浪和一些更大的波浪，這也影響整個加州，而了解每個浪潮和波浪的強度，都是我們需要努力解決的問題。