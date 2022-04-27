FASCA橙縣分會手繪慈善彩蛋 慶祝僑委會90歲生日

橙縣分會4月23日在橙僑中心舉辦「復活節手繪寶島風彩蛋」，橙僑中心主任蔣翼鵬(一排左三)、僑務委員張珮鑾(一排右三)與青年文化大使們一起歡祝僑務委員會90歲生日快樂！（橙僑提供）

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣 分會4月23日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「復活節 手繪寶島風彩蛋」，有14位青年文化大使參加活動，透過手繪的彩蛋大展創意，也對寶島台灣及成立90周年的僑務委員會寄予誠摯祝福。

橙僑中心主任蔣翼鵬當天率先手作台灣黑熊紋身貼紙彩蛋，並感謝FASCA諮詢導師暨僑務委員張珮鑾，以擔任海華文教基金會「台美好朋友」Working Group 召集人、「Hello Taiwan」親善大使的雙重使命，帶領FASCA橙縣分會的青年文化大使舉辦復活節手繪慈善彩蛋的募款活動，一方面讓僑青能以人道關懷從事公眾外交，一方面也對故鄉台灣及歡度90歲生日的僑委會傳達祝福。

在手繪彩蛋活動進行前，寶島綜藝團(Formosa Performing Arts Group)秘書陳凱恩，介紹台灣習俗彌月油飯的紅蛋。他解說傳統習俗滿月時，長輩會特別訂製雞腿油飯禮盒和象徴圓滿吉祥的紅蛋分送親友。古早習俗也將紅蛋在新生兒滿月剃髮後的頭頂滾動幾次，期望為寶寶帶來好運。

接著青年文化大使們將具有台灣元素圖象融入彩蛋設計，手寫祝福台灣的時空信籤裝入手繪彩蛋中，藉以慶祝中華民國僑務委員會「光輝九十．僑見未來」的90周年慶，並由大家票選最有創意的手繪彩蛋。

為鼓勵僑青運用網路平台瞭解台灣文化、新聞及流行趨勢，當天播放介紹TaiwanPlus影音串流平台的精華影片。張珮鑾分享今年3月間童振源委員長訪問美國之行，鼓勵僑青跨區交流學習，發揮創新力推廣與行銷台灣。她以僑青座談首次與TaiwanPlus 公共事務中心線上視訊為例，鼓勵青年文化大使多加利用TaiwanPlus平台，提供全英語台灣即時新聞，讓台灣連結世界。

同時，張珮鑾表示，「台美好朋友」工作小組將透過客觀敘事風格的數位影音，呈現台美兩地特色與文化，讓美國社會大眾認識台灣。串連台美友誼有助僑界青年社群創新發展，增進台美民間互動，讓台灣的聲音被更多人聽到,落實僑民外交。

張珮鑾並簡報今年4月份參加聯合國教科文組織(UNESCO)烏克蘭 難民救援的視訊會議內容，並與FASCA橙縣分會助理導師共同發起義賣雞蛋糕，所得將捐贈給美國紅十字會(American Red Cross)的烏克蘭人道救援(Ukraine Humanitarian Relief)，以傳達台美人愛好和平的良善力量。