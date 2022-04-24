南加UCSD圖書館以華裔女性命名

黃徐惠寶收藏的圖書。（讀者提供）

聖地牙哥 加州大學（UC San Diego）23日世界讀書日舉辦黃徐惠寶( Sally T. Wong-Avery )圖書館 命名儀式，感謝她通過 Avery-Tsui 基金會捐贈學校1000萬元。圖書館將陳列展示她多年的圖書收藏，她鼓勵華裔多為圖書館捐贈圖書，也鼓勵大人和孩子多看書。

學校將其現有的生物醫學圖書館重新命名為Sally T. Wong-Avery 圖書館，俗稱為Wong-Avery 圖書館。儀式當天不僅是世界讀書日也是黃徐惠寶的生日，可謂雙喜臨門。她表示，她先後為自己所讀的小學、中學和大學都有捐贈圖書，她一直認為書籍還是人類最好的禮物，也是她人生很重要的組成部分。她無論去哪裡都會帶著書，也會在當地買書。最誇張的一次是她買了44箱的圖書。聖地牙哥加大是她的母校，她當初在校讀書時，學校很少有亞裔 ，更別提有亞裔文字的書籍。她希望通過她的帶動，能鼓勵更多人閱讀中文書籍，了解中文之美，同時也鼓勵華裔捐贈圖書給圖書館。

圖書館內部專門闢出一塊區域展示黃徐惠寶的書籍收藏，其中有康熙字典、中文連環畫等。黃徐惠寶表示，她收藏的書籍還沒有完全到位，未來這裡會有很多她的書籍收藏。她雖然出生於香港，在馬來西亞長大，1950年代和家人一起移民美國，但是她很熱愛閱讀中文書籍，尤其是傳統文化的書籍，比如三國演義、西遊記等。

黃徐惠寶的經歷也是熱愛讀書上進的典範，她有出色的語言能力，精通多國語言。她在聖地牙哥加大畢業後成為法庭翻譯人員，之後完成法律學位。作為聖地牙哥「Chinese Social Service Center of San Diego 」的執行長幫助很多人解決就業。同時創立註冊「聖地牙哥中文學校」（Chinese School of San Diego)，向主流推廣中文學校。她也是聖地牙哥中華會館第一任主席，中國歷史博物館第一任主席，先後擔任當地越棉寮華人協會名譽顧問和多家慈善機構法律顧問。