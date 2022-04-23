史坦福領袖教育Angie王：輕鬆跳出配額進入頂尖大學

史坦福領袖教育執行長Angie王。（記者楊青／攝影）

史坦福領袖教育 執行長Angie王，23日在世報春季教育展「輕鬆跳出配額成功進入頂尖大學」演講中表示，巧妙利用配額可以脫穎而出，大學新生、轉學生和研究生申請人都可以用得到。

Angie王表示，不少家長的誤區是，越好的學區 配額越多，中等學區配額較少。事實上情況正好相反，不同收入水平的學區都有不同配額，關鍵是瞭解這些配額情況並巧妙運用。她表示，史坦福領袖教育25年的豐富經驗，可以幫助到大家，讓孩子輕鬆跳出配額，成功進入頂尖大學。

她認爲，幫助孩子順利進入理想大學，最好提前三年做規劃。除了優良的學習成績之外，運動才能、商業贊助、政府方向和領導才能等等，都可以讓孩子避開激烈競爭，用不一樣的方式進入理想大學，並獲得高額的獎助學金。

抓住孩子特長，選擇適合孩子而且有特色的運動項目。Angie王表示，藤校和頂尖大學都有很强的體育競技隊伍，並樂意招收有體育特長的學生，包括有電子競技特長的申請人，近年都給出很高的獎學金。有特色的社區活動，比如他們今年的申請人中，就有學生因參加角聲社區中心為低收入 家庭提供疫苗服務，提供了很好的成長經驗和論文素材，並展示領導和籌款以及創業能力，得到了頂尖學校的青睞。

她表示，去遊民收容所自願服務、收養家庭組織義工、學術和文化自願者等，也都是很好的課外活動選擇。此外，女生報考工程系，男生報考醫療相關的科系，都有更多的機會。

爲了讓家長和學生更詳細瞭解相關的升學信息，史坦福領袖教育將從4月29日開始連續六周，每個星期五晚上7點半至9點半舉辦專題講座，内容涵蓋UC新生與轉學生錄取解密；藤校新生與轉學生錄取解密；和輔導選課決定一生；如何規劃高含金量的社區活動；如何輕鬆發掘自身與文書的題材；如何輕鬆拿年薪40萬元的大學規劃，上綫密碼906-937-0543。