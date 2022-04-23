Michael陳：高收入家庭如何規劃申請大學助學金

大學獎助學金及稅務規劃專家Michael Chen。（Michael Chen提供）

大學獎助學金及稅務規劃專家Michael Chen23日在世報教育展，傳授高收入家庭成功申請獎助學金的秘訣。

爲什麽找到很好的會計師卻仍然要交很高的稅？爲什麽找了會計師還是無法成功申請到大學獎學金或助學金？Michael Chen表示，一種是財務規劃師，一種是會計師，要成功申請大學獎助學金，不僅要找到很好的會計師，同時也要找到很好的稅務規劃師，尤其是要能瞭解美國教育部升學 財政補助政策。

他表示，申請大學獎助學金最致命的四大錯誤，包括受別人誤導以爲自己的收入高資產多而放棄申請；不認真準備就匆忙申請；認爲只有收入低的家庭才能獲得大學助學金；擔心申請大學助學金會影響被大學錄取的機會。

Michael Chen表示，美國家庭的年平均收入是6萬元，美國大學助學金不是針對窮人的補助，而是幫助有能力有潛力的孩子們受到最好教育。美國教育部助學金的發放，是根據學生實際需要，根據學生家庭淨收入和淨資產計算，所以將家中收入和資產調整好，就可以獲得最好的申請效果。他特別提醒家長，孩子升學助學金申請，準備工作非常重要，包括高收入／中資產、高收入／高資產、中收入／低資產的家庭，都可以有不同的對策，最好是在規劃好後才填寫申請表，因爲大學資助申請不僅要看家庭收入，還要看資產，看的是净資產，哪些屬於或不屬於净資產的部分需要調整。

他說，如果能夠合法降低净收入和净資產，選對大學，90%的家庭可以申請到助學金。如果成績好，申請頂尖的私立大學可以獲得很高的獎助學金；通常不建議申請外州的公立大學，因爲要支付較高的外州居民學費；但如果進不了頂尖的私立大學，也進不了本州頂尖的公立大學，可以申請外州的公立大學，因爲外州的公立大學喜歡招收外州學生增加收入。