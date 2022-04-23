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陳肇新博士：美國醫療職業選擇及申請策略

記者楊青／洛杉磯報導
全美大學成功策略創辦人陳肇新博士。（記者楊青／攝影）
全美大學成功策略創辦人陳肇新博士。（記者楊青／攝影）

全美大學成功策略創辦人陳肇新博士，23日在世界日報春季教育展發表「美國醫療職業選擇及申請策略」演講指出，新冠疫情後加州和全美對醫護人員的需求更大，薪資更好，福利更多，除傳統的醫生外，助理醫生、注冊護士、看診護士等都是很好的選擇。

陳肇新表示，全美和加州的醫護人員本來也不足，疫情之後缺口更大，導致一些醫學院已開始放行學生提早畢業，一些醫院將更好的福利送給護士申請人，一些護士提前拿到2萬元紅利。而在美國排名前30位的職業調查中，有11項與醫療有關，包括看診護士、助理醫生和注冊護士等等。

他表示，美國前十名大學醫學院，以及加州大學系統較爲有名的醫學院錄取率約2-5％，但是看診護士、助理醫生和註冊護士等等卻可以避開激烈的競爭，通過補習改善GPA，通過執照考試等多種方式，成爲高收入的醫護人員。

陳博士表示，助理醫生（PA）就是醫生助理，未來需求量非常大，該職業可以選擇在醫生診所或醫院或手術室工作。在加州，助理醫生年收入13萬左右，每小時65元左右。全美醫生助理最好待遇的州分別為阿拉斯加、康乃狄克和加州等，不但工作機會很多，收入平均在12至14萬左右。

如何變成PA？首先要具備學士學位，完成醫學預科，有1000小時的健康護理經驗，通過面試。讀完兩年之後要實習，通過執照考試，每十年要重新通過執照考試。

註冊護士（RN）在加州有4萬職缺。大部分護士年薪8萬左右，加州護士年薪大約12萬元，舊金山一些地區年薪可達15萬元。疫情之後因爲大量護士退休，未來幾年護士需求成長預計在3%左右。

陳博士表示，近年美國畢業的學生申請護士考試，通過率為82%左右；外國學生通過率46%左右。看診護士，通常是註冊護士通過深造和相關執照考試晉升，可以為病人診治和開藥方，年薪15萬元左右。

加州大學 醫學 疫情

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