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道指崩逾980點 連續第4周走跌

房市熱度不退 利率站上5% 買家還猛加價搶房

記者李雪／洛杉磯報導
儘管利率上漲，但房市仍熱。（美聯社）
儘管利率上漲，但房市仍熱。（美聯社）

近來買房利率上漲，30年固定房貸利率自2011年初以來首度站上5%。不過令人意外的是，許多地區的地產市場依然火爆，華人區本月都仍有加價100萬元或更高價格搶房的案例。因為預計未來利率還要繼續漲，而且長久看來5%的利率仍算低，以致目前買房者還是需要面臨激烈競爭，同時要面對更高的利率。

疫情以來的低利率推動了一波全國房市火爆，各地房價紛紛達到創紀錄水平。但在兩年後的近期，利率一直在飆升。今年1月時，30年固定平均利率還只有3.22%，一年前為3.04%，但最近已經站上5%。雖然所有人都知道貸款利率會上升，但速度比許多經濟學家預測的快。

另一件出乎許多人意料的事，就是許多地方的房市熱度似乎還沒有減退。以一處位於聖瑪利諾市(San Marino)的3000平呎左右屋子為例，3月底時掛出時標價295萬元，據業內人士透露，收到逾20個出價。地產網站Zillow的信息顯示，該屋僅在兩周內就賣掉，在本月15日完成交易時的最終價格加了100萬元，以395萬元成交，每呎單價高達1298元。

「市場還是很熱」，南加州華裔地產經紀章禮定表示，他觀察到最近的一些掛牌房屋，仍然收到許多出價，熱度不減。雖然5%的利率和前幾個月甚至前幾年比起來都算高，但是預計利率還會繼續上漲至7%，所以許多買家還是希望在那之間趕快湧入市場。更何況在華人區，許多買家都是現金買家，或者能給很高的首付，因此利率上漲一點對這些人來說影響不大。

不過對一些靠貸款買投資房的買家，可能就需要斤斤計較。幾個月前，一位購房者如果以3.5%的利息還30萬元貸款，每月只需支付1347元。但如果買家等到本周買房，貸款利率漲到5%，將增加263元，每月還款額達到1610元。

熟悉洛市西邊的華裔地產經紀王桂華（Carol Zing）表示，5%的利息確實開始讓一些買家退縮。尤其若是投資者或炒房者（flippers），「倒是可以暫停了」。至於賣家，她認為若想趁高價賣出房產獲利的屋主，動作要快。

同時，因為預計利息還要繼續漲，一些買家自今年初開始就反而更加積極搶房。王桂華建議如果是買自住房，可以考慮把手上漲了一年多，但是目前看降的股票脫手一些，從而可以放比原先預定還要多一些的頭款，還是可以買的。畢竟長期來説，5%還是可以接受的，更何況如果是自住宅地點適當的話，長期下來房價還是會更高的，畢竟「從過去的房產史我們不是都看到了，房地產還是最真實的，才會叫REAL Estate嘛」。

有地產經紀表示，80年代初的利率升到了18%，但人們該搬家該買房還是會買，5%因此並不是很高。只是利率上升，意味著買家無法在新房上有那麼強的購買力，比如去年12月有資格購買60萬元房屋的買家，現在可能只能買到45萬元範圍內的房屋。不過供需關係仍在推動房市的價格，因為庫存仍然很少。

聖瑪利諾一處房屋，掛牌價295萬，短短兩周左右就加價100萬成交。（地產網站圖片...
聖瑪利諾一處房屋，掛牌價295萬，短短兩周左右就加價100萬成交。（地產網站圖片）

利率 貸款 投資

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