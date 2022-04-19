洛縣警官觀察到罪犯喜到華人區 因家裡有現金和貴重物

加州第39選區國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim，中）與當地執法人員4月18日晚在洛杉磯縣羅蘭岡STC中心，舉辦公共安全問題座談會，該項活動由「社區治安人人有責」(TACF) 共同贊助。（蕭愛提供）

加州第39選區國會韓裔 眾議員金映玉（Young Kim）與當地執法人員4月18日晚在洛杉磯縣羅蘭岡STC中心，舉辦公共安全問題座談會，該項活動由「社區治安人人有責」(TACF) 共同贊助。

金映玉說，她通常待在華盛頓特區，但會花時間與選民就重要話題會面。 她從聽取社區居民的意見，起草她的立法，處理從居民那裡聽到的各種問題。 她很高興看到居民前來參加活動，她會繼續努力為轄區人民工作，也感謝TACF為社區的付出。

核桃市警察 局警官Louis Denver ，和女警官Claudia Maldonado ，陳述了他們在街頭和家中的觀察。 他們強調，即使是有門禁的社區也不安全，犯罪分子一直在研究趨勢和地區地形，並想出一種搶劫居民的方法。 犯罪分子喜歡前往華人社區，因為他們認為當地居民富有，家裡有現金和貴重物品。 犯罪分子還關注催化轉換器，因為他們可以從設備中獲取貴重金屬，在停放的汽車上很容易犯下這種罪行，只要幾分鐘就可以竊取設備。

現在越來越多人重返工作崗位，他們看到家庭偷竊案有增加的趨勢。 強盜更喜歡搶劫空房子，而不是搶劫有人在裡面的房子，因為量刑不同。 盜竊財產只有輕判，而搶刧就會不同了。丹佛副警長鼓勵居民打電話給他們報案。 語言應該不是問題，因為只要你説Chinese，電話將轉到會說您的語言的人。

來自工業市 警局的警官Tri Hoang ，也上台報告了他在其管轄範圍內的犯罪問題。 他更新了該市的幫派活動、哈仙達岡和工業市的房車停放，及無家可歸者的問題。 他還鼓勵居民給他打電話或給他發電子郵件；他總是準備好名片，隨時可以分發給任何想要的人。

金映玉對警官與來賓的分享表示讚賞。 她告訴聽眾，她曾經也是將皮包留在車裡五分鐘的受害者，這是一個很好的教訓。