我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

洛縣警官觀察到罪犯喜到華人區 因家裡有現金和貴重物

洛杉磯訊
加州第39選區國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim，中）與當地執法人員4月18日晚在洛杉磯縣羅蘭岡STC中心，舉辦公共安全問題座談會，該項活動由「社區治安人人有責」(TACF) 共同贊助。（蕭愛提供）
加州第39選區國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim，中）與當地執法人員4月18日晚在洛杉磯縣羅蘭岡STC中心，舉辦公共安全問題座談會，該項活動由「社區治安人人有責」(TACF) 共同贊助。（蕭愛提供）

加州第39選區國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim）與當地執法人員4月18日晚在洛杉磯縣羅蘭岡STC中心，舉辦公共安全問題座談會，該項活動由「社區治安人人有責」(TACF) 共同贊助。

金映玉說，她通常待在華盛頓特區，但會花時間與選民就重要話題會面。 她從聽取社區居民的意見，起草她的立法，處理從居民那裡聽到的各種問題。 她很高興看到居民前來參加活動，她會繼續努力為轄區人民工作，也感謝TACF為社區的付出。

核桃市警察局警官Louis Denver ，和女警官Claudia Maldonado ，陳述了他們在街頭和家中的觀察。 他們強調，即使是有門禁的社區也不安全，犯罪分子一直在研究趨勢和地區地形，並想出一種搶劫居民的方法。 犯罪分子喜歡前往華人社區，因為他們認為當地居民富有，家裡有現金和貴重物品。 犯罪分子還關注催化轉換器，因為他們可以從設備中獲取貴重金屬，在停放的汽車上很容易犯下這種罪行，只要幾分鐘就可以竊取設備。

現在越來越多人重返工作崗位，他們看到家庭偷竊案有增加的趨勢。 強盜更喜歡搶劫空房子，而不是搶劫有人在裡面的房子，因為量刑不同。 盜竊財產只有輕判，而搶刧就會不同了。丹佛副警長鼓勵居民打電話給他們報案。 語言應該不是問題，因為只要你説Chinese，電話將轉到會說您的語言的人。

來自工業市警局的警官Tri Hoang ，也上台報告了他在其管轄範圍內的犯罪問題。 他更新了該市的幫派活動、哈仙達岡和工業市的房車停放，及無家可歸者的問題。 他還鼓勵居民給他打電話或給他發電子郵件；他總是準備好名片，隨時可以分發給任何想要的人。

金映玉對警官與來賓的分享表示讚賞。 她告訴聽眾，她曾經也是將皮包留在車裡五分鐘的受害者，這是一個很好的教訓。

工業市 韓裔 警察

上一則

整點快訊／扣護照、限人身自由強迫賣淫 5華裔被判刑

延伸閱讀

東谷華美肚皮舞課 名師指導性感健身

東谷華美肚皮舞課 名師指導性感健身

媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌

僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌
中華民國華語文學習中心羅蘭岡落成典禮

中華民國華語文學習中心羅蘭岡落成典禮
母親節畫媽媽 參與就贈獎

母親節畫媽媽 參與就贈獎
世界日報母親節嘉年華將溫馨登場 節目精彩多元

世界日報母親節嘉年華將溫馨登場 節目精彩多元

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

2022-04-18 14:41
美國大學校內停車位一位難求，華人留學生為圖方便網上買殘停證，竟遭數項重罪指控，險些入獄。（圖：世說新聞小組製作）

世說新聞╱留學生網上買假證 為圖方便卻遭重罪指控

2022-04-15 13:30

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑