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中資泛海集團在美斷尾求生 力保洛杉磯項目

記者李雪／綜合報導
位於洛杉磯市中心的泛海廣場停擺至今。（圖片來自Lendlease）
位於洛杉磯市中心的泛海廣場停擺至今。（圖片來自Lendlease）

包括泛海控股有限公司在內的中國的數家地產開發商，近來傳出資金困境。泛海在美國的多個項目都暫停了一段時間，包括洛杉磯市中心的泛海廣場。不過最近有消息顯示，泛海正在試圖放棄並出售紐約和夏威夷的項目以套現，轉而集中資源重振洛杉磯的項目，該項目在建設中期，至今已被凍結三年。

根據在香港提交的一份年度文件，泛海位於北京的總部，計劃出售那些不會立即產生收入，或尚未被債權人沒收的資產，「並為開發洛杉磯項目儲備資源」。據悉，泛海在美國房地產開發上花費了約35億美元。

泛海是中國最大的房地產投資商之一，不過在去年收緊的信貸政策威脅到中國內地房地產公司之前，早在北京當局在2018年限制國際資本流動以來，該公司就已經出現在海外舉步維艱的狀況。包括中國恆大集團在內的至少十幾家開發商，在與巨額債務鬥爭時，都面臨違約或出現財務報告延遲的情況。

2019年初，當泛海廣場的建設停止時，泛海發布聲明表示停止是由於項目的資本重組，將會在次月重新開工。而這次泛海在文件中更直白地表示，「在經濟復甦前景不明朗和房地產開發行業監管嚴格的情況下，集團的流動性問題將不可避免地在2022年延續」。

當時停工時，承包商Lendlease同意1億元的交易在2020年3月重啟建設，但之後僅三個月，泛海未能向其付款。該項目至今仍未完成。文件顯示，泛海已在該項目上投資11.9億美元。

泛海在洛杉磯市中心的三座高樓項目是一個住宅和酒店的混合體，靠近美國國家籃球協會的湖人隊和快船隊比賽的Staples Center（現已更名為Crypto.com體育場），以及L.A. Live區。

泛海在曼哈頓下城南街80號的一塊土地上已投資 4.1 億美元，但已出現2.149億美元的資產減值。該物業於10月由房地產經紀公司高力 (Colliers) 出售。

另外泛海的報告還顯示，2021年夏威夷瓦胡島開發場地的減值總額為9050萬美元，已投資6.533億美元。文件顯示，該公司本月達成交易，以9290萬美元的價格出售一塊地塊，並在12月以2330萬美元的價格出售另一處房產。去年，泛海並失去了一個投資13億美元的舊金山項目。

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