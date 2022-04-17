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洛縣長堤市15 歲男孩買手機賠上性命

本報記者╱洛杉磯報導
長堤市（Long Beach）警局指出，一名男子因涉嫌謀殺一名向他買手機的 15 歲男孩而被捕。（長堤市警局的員警，示意圖，長堤市警局臉書）
長堤市（Long Beach）警局指出，一名男子因涉嫌謀殺一名向他買手機的 15 歲男孩而被捕。（長堤市警局的員警，示意圖，長堤市警局臉書）

洛杉磯縣長堤市（Long Beach）警局指出，一名男子因涉嫌謀殺一名向他買手機的 15 歲男孩而被捕；雙方原來是在線上安排購買手機，但後來見面時發生爭執，升級為致命槍擊事件。

警局在新聞稿中說，這名男孩被確認為長堤市的西蒙斯（Joshua Simmons）。4月15日周五晚 9點30分之前，警察被叫到位於橙街（Orange avenue）和大西洋大道（Atlantic avenue）之間的 East Via Wanda 1000號 街區的一個公共住宅區。

警方趕到時，在籃球場上發現西蒙斯上身受到槍傷。醫護人員雖然隨即趕到現場，但西蒙斯當場被宣布死亡。

警方後來得知，這名少年通過在線市場的應用程序從某人那裡購買一支手機，並在犯罪現場與對方會面。然而在交易過程中，雙方發生爭執，以致升級為致命槍擊事件。

警方稱，偵探們確定嫌疑人是洛杉磯 24 歲的卡德納斯（Jose Bustamante Cardenas）。卡德納斯因涉嫌謀殺而被捕，警方並從他身上繳獲一支槍枝，目前被羈押在長堤市監獄，保釋金 200 萬元。

長堤警方兇殺案偵探敦促任何了解槍擊事件的人，撥打 (562) 570-7244 或止罪熱線 (800) 222-8477。

長堤 手機 槍擊

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