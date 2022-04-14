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洛縣中小學感染翻倍 公衛局將設600多所校園疫苗診所

記者楊青／綜合報導
洛縣公共衛生局局長費若。(本報檔案照)
洛縣公共衛生局局長費若。(本報檔案照)

隨著學校口罩令放寬，和更具傳染性的Omicron變種病毒亞變種BA.2更廣泛傳播，洛杉磯縣K-12中小學過去一個月感染病例出現小幅增加，引起公共衛生局高度關注，計劃未來數周在全縣超過600個校園設立疫苗診所，提供學生疫苗接種，同時强烈建議學校教職人員戴口罩。

洛縣公共衛生局13日發表的統計報告顯示，洛杉磯縣當天新增感染973例，新增死亡11例。在截至4月8日的一周內，全縣進行了44萬3000次檢測，其中822次檢測呈陽性，陽性率為 0.19%。在截至4月1日的一周進行的43萬3000次檢測中，577次檢測呈陽性，陽性檢測比前一周增加42%。

公衛局指出，一個月以來，洛縣各地中小學疫情數字幾乎翻了一番。在截至4月9日的那一周，出現11起與學校相關的疫情（小學七起，中學一起，高中三起）。與一個月前相比，這一數字幾乎翻了一番。值得注意的是，過去兩周許多學校因春假而關閉。

為了幫助提高學校的安全性，公共衛生部門正在學校方面合作，以確保在學校輕鬆獲得新冠COVID-19疫苗，本周和下周將在240多所學校設立疫苗診所，並計劃在4月最後兩周再開設400多所校園疫苗診所，這些校園疫苗診所將為5-11歲的兒童和學生提供兒科劑量疫苗，並為12歲及以上的符合條件的個人提供疫苗和加強針。

公衛局同時建議學生和教職員工在室內佩戴口罩，有效地減少教室內的傳播。公衛局要求學校必須向在室內工作並與他人接觸的學校員工提供醫用口罩。

公衛局同時要求學校應對感染病例接觸者和/或有症狀的人進行反應測試。那些檢測呈陽性的人需要隔離，需要檢測呈陰性才能返回學校以縮短隔離期。在為期十天的隔離期內留在學校的暴露無症狀學生，應在室內任何時候戴上口罩，並在暴露後儘快進行測試。在資源允許的情況下，應每週對未接種疫苗或未完全接種疫苗的學生進行測試。

洛縣公衛局局長費若（ Barbara Ferrer）繼續敦促民眾在室內戴口罩，若有不適徵狀趕快去做測試。

疫苗 檢測 口罩

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