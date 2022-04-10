洛市男子修剪樹木倒掛空中 被發現時已身亡

4月9日下午，Sherman Oaks一名修剪樹木的男子被發現倒掛在離地面約 50 尺的高度。（KTLA5）

洛杉磯 市的休曼橡林（Sherman Oaks）社區4月9日下午，一名修剪樹木的男子被發現倒掛在離地面約 50 呎的高度，消防員將其救回到地面後，男子已不幸身亡。

洛杉磯市消防局（ LAFD）4月9日（周六）下午 12 時 10 分左右接到報警，稱位於Sherman Oaks的North Coldwater Canyon Avenue 3300 街區，一名修剪樹木的男子倒掛在空中，失去知覺。

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消防員和搜救人員立即趕到現場，使用車載梯子和繩索將男子救回地面，但發現他已不再需要醫療救助，當場宣布其死亡。

LAFD指出，男子死因正在調查中，不清楚他在空中倒掛了多長時間。男子修剪的樹木附近有電線，目前尚不知道他的死亡是否與觸電有關。 LAFD 表示，這位修剪師是為哪家公司工作，去世前他在現場又進行了哪些具體工作，這些信息都還沒有確定。

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當局正在調查男子死因，加州 職業安全與衛生廳（California Division of Occupational Safety and Health，簡稱Cal/OSHA）將調查這起明顯的工作場所事故。案發當天，包括城市搜救人員在內，共有39名消防員趕到現場參與這一事件的救援工作。