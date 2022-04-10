我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人在鄭州沒亂跑 健康碼去過美、韓…3個月變紅20次

強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您

洛市男子修剪樹木倒掛空中 被發現時已身亡

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
4月9日下午，Sherman Oaks一名修剪樹木的男子被發現倒掛在離地面約 50 尺的高度。（KTLA5）
4月9日下午，Sherman Oaks一名修剪樹木的男子被發現倒掛在離地面約 50 尺的高度。（KTLA5）

洛杉磯市的休曼橡林（Sherman Oaks）社區4月9日下午，一名修剪樹木的男子被發現倒掛在離地面約 50 呎的高度，消防員將其救回到地面後，男子已不幸身亡。

洛杉磯市消防局（ LAFD）4月9日（周六）下午 12 時 10 分左右接到報警，稱位於Sherman Oaks的North Coldwater Canyon Avenue 3300 街區，一名修剪樹木的男子倒掛在空中，失去知覺。

➤➤➤南加銀行搶匪與警對峙 遭當場擊斃

消防員和搜救人員立即趕到現場，使用車載梯子和繩索將男子救回地面，但發現他已不再需要醫療救助，當場宣布其死亡。

LAFD指出，男子死因正在調查中，不清楚他在空中倒掛了多長時間。男子修剪的樹木附近有電線，目前尚不知道他的死亡是否與觸電有關。 LAFD 表示，這位修剪師是為哪家公司工作，去世前他在現場又進行了哪些具體工作，這些信息都還沒有確定。

➤➤➤洛縣一天兩起高速路槍擊案1死2傷 受害婦女尋求協助

當局正在調查男子死因，加州職業安全與衛生廳（California Division of Occupational Safety and Health，簡稱Cal/OSHA）將調查這起明顯的工作場所事故。案發當天，包括城市搜救人員在內，共有39名消防員趕到現場參與這一事件的救援工作。

男子修剪的樹木附近有電線，目前尚不知他的死亡是否與觸電有關。 （KTLA5）
男子修剪的樹木附近有電線，目前尚不知他的死亡是否與觸電有關。 （KTLA5）

洛杉磯 加州

上一則

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

延伸閱讀

4匪跟蹤劫財60萬元 1嫌落網 警起出槍彈毒品

4匪跟蹤劫財60萬元 1嫌落網 警起出槍彈毒品
洛杉磯四嫌跟蹤搶劫 槍指頭摘手錶拿電腦

洛杉磯四嫌跟蹤搶劫 槍指頭摘手錶拿電腦
洛市市政廳 5月4日重新開放

洛市市政廳 5月4日重新開放
洛市市政廳 5月4日重新開放

洛市市政廳 5月4日重新開放
清除街道露營房車 洛市恢復停車執法

清除街道露營房車 洛市恢復停車執法
清除街道露營房車 洛市恢復停車執法

清除街道露營房車 洛市恢復停車執法

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時
這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳

Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳