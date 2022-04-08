12歲男孩人行道騎車被攔阻 鄰居婦被控非法暴力

Susan Garcia指責12歲男孩人行道上騎車，被控非法使用暴力。（KTLA5）

南加橙縣 聖塔安那市（Santa Ana）一名12歲的男孩，日前在社區人行道上騎自行車時，一名女鄰居對他大喊大叫，並抓住自行車和擊打男孩後背，自行車攝像機拍下了全過程，目前這名鄰居婦已被警方指控非法使用暴力。

案件發生在4月3日（周日），這名被指控對孩子非法使用暴力的女子名叫Susan Garcia。案發當晚，12 歲的Jeffrey Vandervort在封閉的聖塔安那社區騎自行車時，鄰居Garcia突然出現，並對他大喊大叫，讓男孩馬上離開人行道。自行車前的 GoPro 攝像機拍下了這個過程，在男孩騎車前行時，Garcia迎面衝了過來，抓住自行車車把。男孩Jeffrey 回憶當時場景，「她走到我身邊，開始大喊大叫，並把我推到這棵小樹上，然後打我的後背。」

視頻顯示，兩人在爭吵時，男孩告訴Garcia不許碰他，但Garcia回答說，「我會做我想做的。」隨後男孩就叫媽媽出來，此時鄰居繼續大喊大叫，「讓你媽媽出來吧，我要和你媽媽談談。」男孩母親Whitney Gregory認為，當鄰居把手放在孩子身上時，明顯越過了一條法律界限。 Gregory說，「發生這樣的事，鄰居應該直接找父母，而不應如此對待孩子，騷擾孩子，這樣的做法簡直太離譜了。」

Gregory表示，自己上周遭遇差點被車撞到的交通事故，之後就讓兒子在小區人行道上騎行。視頻中，鄰居Garcia聲稱男孩試圖用自行車碾壓她，整個爭執過程持續了約兩分鐘，當男孩父親出現時，女鄰居這才選擇離開，並對父母大喊「真丟臉」，此事宣告結束。

案發後Gregory查看了兒子拍攝的視頻，憤怒的母親立即撥打電話報警。聖塔安那市警方證實，Garcia目前已被指控非法使用暴力。

Gregory說，「當我的孩子做錯事時，我會追究他們的責任，但是這名鄰居也需要為自己的所作所為負責。」Gregory同時指出，他們已不止一次與這名鄰居發生衝突，希望這是最後一次。