南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

去年被丟在洛杉磯 不同醫院救治的兩名年輕女性，警方一開始認為她們的死因是毒品 過量。但洛杉磯縣法醫室經過解剖後的報告，令警方4日改口將她們的死亡定調為凶殺案。

據洛杉磯警方，死者Christy Giles 和 Hilda Marcela Cabrales-Arzola，在2021年11月晚外出時被人給予毒品。長期以來，警方調查人員一直認為她們是藥物過量導致死亡。

然而4日的死因報告顯示，從阿拉巴馬州 搬到洛杉磯的Christy Giles，死於多種藥物中毒。她享壽24歲，生前是模特兒和有抱負的女演員

洛縣法醫室的副法醫在死者身體發現了可卡因、芬太尼、γ-羥基丁酸（通常稱為 GHB 或約會強姦藥物）和氯胺酮等藥物。

Giles丈夫的代表律師Joshua Ritter表示，希望這份報告能真正起到作用。從第一天起，他們就一直說這不是又一次不幸的用藥過量。坦率地說，「這裡有不法行為，這裡有謀殺」。

另外一名死者Cabrales-Arzola來自墨西哥，是一個有抱負的建築師，她死於多器官衰竭。據報導她的體內含有可卡因和亞甲二氧基甲基苯丙胺（或 MDMA）。

2021年11月13日，Giles被送到南加的醫院。調查人員說，有三名男子因為這兩名女性的死亡而被指控，他們當時從一輛沒有車牌的黑色豐田普銳斯，將Giles送進醫院，Giles不久後在醫院去世。

與此同時，Cabrales-Arzola在西洛杉磯的凱撒醫院（Kaiser Permanente）處於危急狀態，後來被宣布腦死。 11月28日，在她27歲生日的前一天，她的家人結束了對她的生命支持，她的器官被捐贈他人。

37 歲的David Pearce涉嫌與這兩名死亡有關，被控過失殺人罪。另外兩名男子，47歲Michael Ansbach和42歲的Brandt Osborn也被指控犯有過失殺人罪。