隨BA.2 廣泛傳播 洛縣呼籲這些易感染對象需加強防護

洛縣公衛局局長費若（ Barbara Ferrer）博士說，隨著更具傳染性的 BA.2 在未來幾週內傳播和更多的假日聚會，數百萬處於高風險的居民，包括尚未有資格接種疫苗的五歲以下兒童，應採取措施保護自己和家人。

隨著更具傳染性的 BA.2 亞變體出現，洛杉磯縣公共衛生局鼓勵健康弱勢的居民採取安全措施

。洛縣 4月4日周一新增 530 例陽性病例，和八例新冠死亡病例；前一天周日新增734 陽性病例和八例死亡病例；週六則有1135 例陽性病例和 12 例死亡病例。

洛縣公衛局說，隨著 BA.2 子變體的廣泛傳播，容易感染新冠重病的對象，包括未接種疫苗 、免疫功能低下、有潛在健康問題，或在工作或社區中與他人有大量接觸者，應採取措施降低風險。措施包括在符合條件的情況下，進行全面接種或加強接種；在室內公共場所佩戴醫用口罩 或如 N95 、KN95防範更嚴密的口罩，以及在聚會前後接受檢測。已經旅行或正在春假旅行，或正在準備穆斯林春季齋月（Ramadan）、復活節和猶太教逾越節（Passover）慶祝活動的居民，也應採取措施保護自己和家人。

目前，約有 260 萬名符合加強劑量的合格居民，沒有受益於加強劑量的額外保護；還有 170 萬符合條件的居民，仍需要接種第一次疫苗。

洛縣公衛局說，新冠疫苗在減緩新冠肺炎傳播，和預防嚴重疾病方面仍然非常有效。在截至 3 月 18 日的一周中，與完全接種疫苗和加強免疫的人相比，未接種疫苗的居民被感染的可能性是其兩倍。疫苗還繼續提供非常強的預防住院和死亡的保護。在同一周中，未接種疫苗的人住院的可能性，是完全接種疫苗居民的三倍；住院的可能性，是完全接種疫苗和加強免疫的人的六倍。與完全接種疫苗的居民相比，未接種疫苗的居民死亡的可能性，也顯著提高 11 倍。

為了幫助縮小疫苗接種覆蓋率的差距，公衛局正在通過流動疫苗接種診所增加民眾獲得疫苗的機會。本週，公衛局將開設近 700 家流動疫苗診所，其中許多位於資源不足的社區，當地居民的風險較高。

此外，公衛局正在擴大對居家居民的疫苗接種服務，這是一項關鍵服務，旨在幫助洛縣無法前往診所或藥房的最脆弱居民。如需幫助獲得居家服務，居民或其護理人員可在每週七天的上午 8 點至晚上 8點半之間，致電公衛局疫苗呼叫中心 (833) 540-0473， 安排預約，並了解有關新冠疫苗的更多信息。居民還可以訪問 VaccinateLACounty.com 上的「如何接種疫苗」了解更多信息。

洛縣公衛局局長費若（ Barbara Ferrer）博士說，隨著更具傳染性的 BA.2 在未來幾週內傳播和更多的假日聚會，數百萬處於高風險的居民，包括尚未有資格接種疫苗的五歲以下兒童，應採取措施保護自己和家人。接種疫苗或加強免疫、戴口罩，並在聚會前後接受檢測，可以盡可能幫助降低傳播，這是保護洛縣醫療保健系統和弱勢居民的關鍵。

迄今為止，洛縣的新冠總死亡人數為 3萬1710 人，4月4日有 287 名新冠患者住院。公衛局報告稱，洛縣共有 283萬6605 例新冠陽性病例，4月4日的陽性率為0.7%。