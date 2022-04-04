南加財務主管監守自盜 用於個人享受 獲刑兩年

河濱男子挪用盜取公司資金用於個人揮霍，近日獲刑兩年。（警方提供）

南加內陸河濱男子利用職務之便，涉嫌挪用和貪污公司的資金，總額達數十萬元，主要用於個人揮霍，以及購買國際機票、音樂節門票及豪華浴缸，事情敗露後還試圖掩蓋，近日獲刑兩年。

聯邦司法部表示，被告赫南德茲（Matthew P. Hernandez），46歲，在供職的公司實施長達七年欺詐犯罪，這家公司總部位於聖地牙哥，是一家技術支持公司，名為Networks 2000。被告在進行犯罪期間，非法獲取了超過35萬6000元額外薪水及購買享樂物品。

被告日前向法庭承認在2021年8月犯下四項電匯欺詐罪。4月1日，法官對被告宣判，命令被告歸還盜取的35萬6000元。

據認罪協議，被告在公司負責薪水單、支付賬款、和津貼分配，他將支票 存入他個人銀行賬戶，並編造名稱，將這些支票轉入有業務往來其它公司，以便讓他盜取的資金讓查賬人員查不出來，或者看起來合法。

檢察官在聲明中說，被告利用職責便利，可以不受限制查閱公司賬戶和財務記錄，並有權代表公司簽支票。在任職期間，被告從公司賬戶盜取資金達數百次之多。在超過七年時間裡，被告盜取支票，金額超過3萬5000元，還使用電匯為自己支付信用卡 賬單，金額超過十萬元。他還利用公司信用卡為自己購買了價值超過13萬8750元物品，用於享受。

據稱，被告購買享受物品包括科齊拉音樂節門票、國際機票和價值3500元的熱水浴缸。還有家庭健身 設施、廚房刀具及名錶等。