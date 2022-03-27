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南加暴風雨27日晚抵達 氣溫下降10度

本報記者╱洛杉磯報導
27日晚暴风雨袭南加，28日恐见大雨、冰雹天。
27日晚暴风雨袭南加，28日恐见大雨、冰雹天。

南加州地區繼上周數日都高於正常溫度之後，3月28日週一起將迎來急需的降雨，預料暴風雨極可能在3月27日周日晚較晚時抵達。

根據國家氣象局，太平洋風暴系統將在3月27日周日晚向該地區移動，直到週二早上將有大雨，高海拔地區會降雪和有陣風。在週二晚至週五天氣較為乾燥的前一晚，也就是3月28日周一下午雷暴可能帶來大雨和小冰雹。

AccuWeather 的首席氣象學家喬納森·波特（Jonathan Porter）說，屆時的陣雨，尤其很可能是大雨，可能會讓駕車族造成額外的減速和延誤，成為一個深具挑戰性的通勤。他提醒駕駛者，在長時間乾燥後開始下雨時，路面上的油和其他物質很可能會使路面變得滑溜，要小心開車。

預計週日晚才會開始下雨，這意味著奧斯卡紅毯上的人很可能可以倖免。但估計天氣會明顯涼爽很多，週日氣溫會下降10度左右。

預計週一早上會有溫和的降雨，週一下午雨勢會更加穩定。氣象預報員說降雨在海岸和山谷一帶可能在半吋和1.5吋之間，山麓和山區地區可能達到 1吋至3吋之間。

洛杉磯縣山區的冬季風暴監視將從周日晚 10 點開始生效至週一深夜，6000 呎以上的山區可能有大雪，積雪 8 到 12吋之間，陣風高達 60哩/小時。但不包括聖塔摩尼卡範圍。洛杉磯市中心週一的高溫預計在華氏61度左右。

暴風雨天氣預計將在周二晚些時候清除，，氣溫將再次攀升 5 到 10 度。周四晚到周五南加有輕微降雨的可能性。

風暴 南加 洛杉磯

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