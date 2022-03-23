洛縣女子坐在商場車內被殺， 兇手是舊識。（Getty Image）

洛杉磯 縣長堤 市警方23日公布日前坐在車內被槍殺的女子身分，她是來自安那罕、35 歲的 史桃克（Tearra Stocker）。她當時坐的汽車停在長堤市一家購物中心停車場內，她被來自洛市威明頓（Wilmington）的 32 歲男子麥克奈特（ Corderell McKnight）槍殺，身中數槍。

該案發生在3月20日下午 3 點 30 分左右，位於長堤市櫻桃大道6600街區的一個購物中心。警方趕到現場時，發現一名女子坐在車內身中數槍，車內另一名男子則未受傷。救護人員之後將受害女子送到醫院，但她因傷重宣告不治。據悉，嫌犯案發時是徒步走到女子所坐的車子旁，然後對她開了數槍。

據悉，警方在案發後就鎖定嫌犯。當晚7 點 15 分時，警方發現麥克奈特開車出現在長堤大道 2800號 街區。當警察 試圖阻止他時，他開始飛車讓警隊追上了 405號高速公路，以致追捕從長堤延伸至洛杉磯。追捕在大約 20 分鐘後移交給加州公路巡警局負責，而嫌犯之後在跑到 Mar Vista 的一家星巴克時，被洛杉磯警局警察拘捕，目前已收押在監獄面臨謀殺控罪，保釋金200萬元。

警方指出，該案偵探了解到受害者和嫌疑人是認識很長時間的熟人，嫌疑人當天是專門尋找受害者的。