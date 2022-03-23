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因無人挑戰 巴沙迪那學院第一區理事陳藝婷自動連任

記者丁曙／巴沙迪那報導
期中選舉無人挑戰，陳藝婷自動連任PCC理事。（陳藝婷提供）
期中選舉無人挑戰，陳藝婷自動連任PCC理事。（陳藝婷提供）

巴沙迪那學院（Pasadena Community College，PCC）第一區華裔理事陳藝婷（Sandra Chen Lau），原已宣布參加 6 月 7 日選舉尋求第二個任期。然而，直到上周五報名截止時間，該第一區仍然沒有其他人登記，只有她同額選舉，即一人選一席，已經自動連任。

陳藝婷23日向本報表示，非常感謝華人、亞裔和全體選民對她的支持，其中許多人是該地區的選民，他們為她舉辦競選捐款，並且鼓勵鄰居和朋友也一起支持她。她深切地感受到，這個社區多年來以慷慨和關懷培養了自己。

陳藝婷說，她身為民選官員在這裡生活和工作，作為唯一有學齡兒童的 PCC 理事會成員，她了解兒童和家庭正在經歷教育的巨大變化。作為在職父母，她將繼續為 PCC 的學生、教職員工提供支持，以確保 PCC 繼續提供最高質量的教育。

陳藝婷指出，選民了解她對教育的承諾，相信她是一位有效的教育領導者。在第二個任期內，她的施政重點將是保持和提升PCC卓越教學水準、招收更多本地學生。PCC學院深受南加州地區華裔學生和家長們的重視，每年擁有最多畢業生轉入加州四年制大學深造。

教育 加州 華裔

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