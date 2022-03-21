Omicron變體BA.2來襲 加州今春可能再出現一波疫情？

Omicron子變體病毒病例呈增長。（美聯社）

由於Omicron 的子變體BA.2來襲，加州 今年春天可能會再出現一波疫情 ，儘管加州迄今為止的病例數並不多。洛縣20日報告了565例新增陽性病例，21日則有370例新增，兩天共有29例因新冠死亡的病例。

世衛組織記錄了自1月下旬以來全球冠狀病毒病例首次每周增加，與前一周相比增加8%。隨著非洲、亞洲和歐洲部分地區的感染病例增加，如果加州今春的新病例再次攀升，將毫不令人意外。

好在到目前為止，加州和洛杉磯縣的冠狀病毒病例仍在下降。但當局仍在密切關注Omicron變體 BA.2，該變種的傳染性比原來的Omicron變體還要高30%到60%。據聯邦疾病防治中心數據，在全國範圍內，BA.2估計占3月6日至12日期間檢測的變體的23%。而在之前一周，該變體估計只占14%。目前BA.2最常見於東北部，占所有病例的近40%，在西海岸約占25%。

而在洛杉磯縣，BA.2占2月20日至2月26日期間分析的冠狀病毒樣本的6.4%，這是可獲得的最新數據，而據公衛局長費若的說法，在那一周前，這一比例為5%。在北加州人口最多的聖塔克拉拉縣（Santa Clara County），在Palo Alto地區發現的大多數Omicron病例都屬BA.2，但在更遠的南部如Gilroy又不太普遍。

「有趣的是它並沒有提高整體病例水平，這給了我希望。我不知道為什麼，但事實上就是沒有」，聖塔克拉拉縣的公衛局長上周表示，「但我們正在非常非常仔細地觀察」。

費若表示雖不確定洛杉磯縣是否會經歷許多歐洲國家現在觀察到的那種BA.2激增，但它仍然很有可能成為疫情主力。不過她也說，BA.2可能不完全是其他國家疫情劇增的唯一原因，其他原因也包括例如限制疫情的許多公衛措施已被取消，且隨時間推移，疫苗接種和加強注射的保護作用已減弱，因此出現了跳躍式增長。