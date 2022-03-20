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洛城線上兒童故事 邀請艾美獎被提名者說故事

洛杉磯訊
華美博物館與華埠圖書館，將於3月23日以視像方式邀請嘉賓Dr. Angela Williamson出席，朗讀她的作品「我與羅西的生活：表親間的親情」 (My Life With Rosie: A Bond Between Cousins) 。（主辨單位提供）
華美博物館與華埠圖書館，將於3月23日以視像方式邀請嘉賓Dr. Angela Williamson出席，朗讀她的作品「我與羅西的生活：表親間的親情」 (My Life With Rosie: A Bond Between Cousins) 。（主辨單位提供）

華美博物館華埠圖書館合辦的3月份第二期《兒童故事時間》，將於3月23日（星期三）下午4時至4時30分（美國太平洋時間）以視像方式舉行。當天邀請嘉賓Dr. Angela Williamson出席，親自朗讀她的作品「我與羅西的生活：表親間的親情」 (My Life With Rosie: A Bond Between Cousins) 。

該故事講述1957 年Rosa Parks離開阿拉巴馬州蒙哥馬利後，一直在底特律市居住及長大，她被稱為羅西表妹。羅西表妹與她的表妹Carolyn Williamson Green，及當地年輕人建立了良好的友誼。這本書有助於延續關於Rosa Parks激進主義的傳承與哲理，通過教導，讓年輕讀者成為他們社區的變革推動者。

作者Dr. Angela Williamson的紀錄片《我與羅西的生活》(My Life with Rosie) 於2020 年獲艾美獎提名，內容講述她的表妹Rosa Parks 的激進主義運動超越在蒙哥馬利 (Montgomery) 時期，在全國各地的電影節上贏得了無數「最佳紀錄片」稱號。Dr. Angela Williamson是橙縣新聞頻道、Fox 11 電視台、Fox Sports West 和 Prime Ticket 的前製片人與撰稿人，並多次獲得 Telly 獎項。

Dr. Angela Williamson在 KLCS PBS 電視頻道每週主持一次「Everybody with Angela Williamson」節目，內容強調教育、藝術與人生的多元化。Dr. Angela Williamson目前是加州Rio Hondo 社區學院傳播學副教授。

此圖書故事適合二至12歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與，活動以英語進行。請通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，主要是由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔作者撰寫之故事，或邀請嘉賓出席。特別感謝熊貓快餐贊助此活動。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org。

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