洛杉磯馬拉松大賽 肯亞選手分獲男女組冠軍

肯亞的約翰·科里爾（John Korir）以 2:09:08 的時間，和 4:55/每哩的速度，在男子組連續第二次贏得洛杉磯馬拉松。（取自Los Angeles Marathon臉書）

數以千計的跑者參加了3月20日（周日）的 2022 年第37屆洛杉磯馬拉松 比賽，有來自全美和世界各地等近1萬5千名跑者參賽，賽程全長計26.2哩，來自肯亞的約翰·科里爾（John Korir）以 2:09:08 的時間，和 4:55/每哩的速度，在男子組連續第二次贏得洛杉磯馬拉松。同為肯亞人的 Delvine Meringor 以2:25:03成績獲得女子冠軍。

比賽於上午6時30分開始，先由輪椅組參賽者打頭陣，隨後是6時40分的職業和菁英女跑者組，和6時55分的職業和菁英男跑者組。參賽者由道奇球場起跑，接著轉市中心、經過奧爾維拉街（Olvera St）、穿越小東京，然後朝西北經過迴聲公園，最後進入好萊塢 、西好萊塢、再繼續穿越比佛利山 、世紀城、西木區、布倫特伍德區（Brentwood），再返回位於終點線的世紀城。多數參賽者約需三到五個小時才能抵達終點。

今年贏得男子組冠軍的科里爾，去年奪冠的時間是 2 小時 12 分 48 秒。他曾在2019年的比賽中獲得第二名，落後肯亞同胞 Elisha Barno僅6.75秒。他的哥哥Wesley Korir則是2009年和2010年洛杉磯馬拉松冠軍。而自1999年以來，除了2011年、2014年和2020年由埃塞俄比亞選手贏得男子冠軍外，肯亞選手每年都會贏得男子冠軍。而美國選手上一次奪冠已是在1994年。

當天的馬拉松賽不乏亞裔參賽，官方的完成馬拉松慶祝活動則於上午 9 點至下午 2 點 30 分在世紀公園舉行，有現場娛樂表演、喜力 0.0 （Heineken 0.0）提供的啤酒花園、各種商品和賽後的恢復活動等為特色。

在馬拉松比賽進行時也有娛樂活動，包括 Kelly's Lot、Las Colibri、Beatunes、YOLA 和 The Tribe 的表演，以及馬戲團表演者、空中舞者、高蹺步行者、雜耍者、箍舞者和球步行者等表演。

為了當天的比賽，比賽開始前72小時在賽道沿線的街道都標有「禁止停車」標誌。違規車輛都被開單並將拖吊。數十條洛杉磯主要道路和相關高速公路匝道都關閉，多數關閉自周日凌晨4點左右開始，並在下午1時左右重新開放，但在終點線附近的關閉將持續至當日下午5時。