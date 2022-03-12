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洛杉磯旅遊展回歸 台灣5月迎北美遊客登山健行

記者張宏／洛杉磯報導
台灣觀光局駐洛杉磯主任施照輝（中）帶領台灣野樵旅行社、長榮航空和華航等業者一起參展。（記者張宏攝影）
台灣觀光局駐洛杉磯主任施照輝（中）帶領台灣野樵旅行社、長榮航空和華航等業者一起參展。（記者張宏攝影）

台灣預計5月就能開放入境，一起去台灣登山健行吧！全美最熱門的洛杉磯旅遊冒險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show) 12日閃亮回歸，來自日本、韓國、斐濟、馬來西亞、菲律賓、台灣等世界各地的旅行者聚集一堂，為憋坏了的民眾展示他們疫情後最新的旅遊產品。台灣觀光局主打健康樂活主題，為北美民眾提供戶外登山健行及熱門劇集同款目的地等產品。

（影音來源：記者張宏）

台灣觀光局駐洛杉磯主任施照輝帶領台灣野樵旅行社、長榮航空和華航等業者一起參展。他表示，疫情讓人們追求更健康、安全的休閒，因此戶外冒險旅遊，更彈性和深度的文化風情體驗的小團會是疫情后的新亮點。台灣預計5月以後會放鬆入境限制，希望人們能去台灣旅行。

台灣有豐富多元的自然人文景觀，且交通便捷、社會自由安全，形象受國際肯定，像是藝術文化、都會風情、小鎮漫遊、登山健行、溫泉養生、修學研習旅遊等等，加上近年推動的生態賞鳥、自行車、鐵道旅遊、茶葉、客家、原民文化、博物館主題旅遊等等，符合未來深度體驗的新常態（New Normal）旅遊趨勢。

施照輝表示，疫情期間追劇的朋友肯定看過一系列台灣劇集，如台南女兒成長的故事「俗女養成記2」、1867年羅妹號事件及南岬之盟歷史小說改編的「斯卡羅」、講述早期女性價值的「茶金」，及1980年代台北「華燈初上」等。因此大家可去台南、基隆、花東、屏東墾丁、桃竹苗等故事源發地或拍攝地旅遊，實際走訪劇中濃濃的台灣文化風情。

民眾除了來現場，也可透過線上台灣館 www.timefortaiwan.com.tw 或上Tour Taiwan北美臉書(www.facebook.com/TourTaiwan ) ，線上台灣館匯集了精彩多元的台灣主題旅遊、精彩影片、各地觀光景點遊程以及食宿遊購行等各類業者的產品，提供全世界的旅遊業者和旅客一個最快速、最方便、最完整的台灣旅遊資訊平台。

台灣觀光局主打健康樂活主題，為北美民眾提供戶外登山健行及熱門劇集同款目的地等產品...
台灣觀光局主打健康樂活主題，為北美民眾提供戶外登山健行及熱門劇集同款目的地等產品。（記者張宏／攝影）
人們對台灣旅遊的興致熱烈，問詢度很高。
人們對台灣旅遊的興致熱烈，問詢度很高。

疫情 觀光 洛杉磯

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