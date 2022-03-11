洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

眾籌（GoFundMe）帳戶圖片，（上圖）華人男子余威廉在洛杉磯華埠街頭無端被刺，緊急送醫縫合傷口。（下圖）余威廉的臉部頸部刀傷累累血跡斑斑。（KTLA）

據KTLA報導，警方稱，9日週三下午在洛杉磯華埠 的一次隨機襲擊中，現年 46 歲的華人男子余威廉 （William Yu，譯音）被刺 10 多刀，兇嫌已經被捕。

事件發生在愛盼街（Alpine Street）和百老滙（Broadway）的交叉口附近。

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受害者的兄弟余大維（David Yu，譯音）告訴 KTLA，他的哥哥余威廉像往常一樣，獨自在洛杉磯市中心和華埠街上散步時，一名男子接近了他。當時余威廉見來者不善試圖避開他，但是，襲擊者抓住了余威廉，不僅毆打，而且用刀子反覆刺傷他的臉部和脖頸處，腹股溝和胃部也被割傷，受害者身上有多處流血的傷口。

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這場打鬥一直持續到洛杉磯市警局（LAPD）的警察趕到現場，將嫌疑人拘留。警方稱，兇嫌被確認是50 歲的 Timmothy Meirs，他面臨「擾亂指控」（mayhem charge），保釋金定為 10萬元。不過，警方並未將該起事件作為仇恨犯罪進行調查，而是隨機襲擊。

目前，余大維為他的兄弟在治傷康復期間設立了一個眾籌（GoFundMe）帳戶募款治傷，已有數位善心人士捐款。

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