洛市男子開蘭博基尼 引來搶匪 視頻全都錄

受害人從車上下來，後面的嫌犯伺機而動。（KTLA5視頻截圖）

開蘭博基尼太「招搖」，引來搶劫？洛杉磯 市警局10日尋求公眾的幫助，追捕在洛杉磯市中心一處公寓外，用手槍襲擊一名受害者的兩名盜賊。這兩名盜賊在6日晚尾隨受害者到他家門口，襲擊受害人並偷走他的手錶。

影音來源：LAPD╱記者張宏後製

洛杉磯市警察 局在一份新聞稿中說，受害者從好萊塢的一家高檔餐廳，開著他的蘭博基尼回到位於市區南Grand大道1100號街區的住所時，看到一輛可能是大眾汽車 製造的白色轎車跟在他身後。當時是6日晚11點15分左右，當受害者拐進公寓樓後面的巷子時，白色轎車也跟著一起過來了。

另外一輛白色轎車，警方認為可能是日產汽車，隨後經過受害人的蘭博基尼，停在小巷中間。兩名嫌疑人則從車裡出來，其中一人用手槍指著受害者，要求他交出他的手錶。

根據洛杉磯市警察局發布的監控視頻，雙方隨後發生爭鬥，劫匪用手槍毆打受害者。劫匪得手後跑回他們的車上，與留在車內的其他嫌疑人一起開車逃走。

洛市警局籲請任何有此案信息或視頻的人，致電 213-486-6840， 聯繫警探Umanzor 和警探Brown。如民眾在非工作時間或週末，可將電話轉至 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247)。

任何希望保持匿名的人，都可撥打熱線1-800-222-TIPS (8477) 或訪問 lacrimestoppers.org。