空軍老兵、華裔聯邦眾議員劉雲平籲軍援烏克蘭戰機

美軍先進的F-16戰機。（Gettyimages）

曾在美國空軍服役的兩位國會眾議員，劉雲平 （Ted W. Lieu ）和侯拉漢（Chrissy Houlahan，譯音），9日聯名敦促美國空軍立即探索軍援烏克蘭 的空戰武器系統，通過提供 A-10戰機和無人機等武器系統，在烏克蘭軍與俄羅斯 侵略軍作戰時，美國可以在空戰領域支援烏克蘭。

他們在寫給空軍部長肯德爾（Frank Kendall）的信中，表達對烏克蘭當前局勢的擔憂，並指出烏克蘭軍方的決心和能力，以及俄羅斯軍隊明顯缺乏準備，顛覆了人們對俄軍速戰速決的預期。據報導，俄羅斯軍方正在招募具有城市作戰經驗的敘利亞人進入烏克蘭城市作戰，這表明可能會是一場曠日持久的軍事行動。烏克蘭總統最近通知國會，烏克蘭軍隊的主要弱點是空軍戰力不足。 因此，他們要求立即探索將美國空軍武器系統轉移給烏克蘭作戰。

劉雲平和侯拉漢都曾在美國空軍服役，其中劉雲平擁有上校軍銜，他們都了解空軍武器系統的殺傷力，可以增強烏克蘭空軍的實力。據了解，一些烏克蘭飛行員通過之前的交流計劃，可以駕駛 A-10戰機摧毀坦克和裝甲車輛。美國空軍還擁有先進的無人機 (UAV)，可以提供搜尋目標和投擲炸彈。因此，他們希望北約盟國在未來幾天向烏克蘭軍方提供前蘇聯製造的噴氣式戰機，否則，美國空軍應當考慮將 F-16戰機直接轉讓給烏克蘭軍方。

不過他們同時指出，轉移一些空軍作戰武器系統需要訓練。訓練烏克蘭飛行員和地勤人員操作F-16戰機大約需要兩到三個月時間，培訓烏克蘭人使用美軍無人機的時間可能少一些。然而，就 A-10 戰機則不同，一些烏克蘭飛行員可能已經駕駛過A-10，從而縮短了投入作戰的時間。此外，A-10戰機也是美國空軍近年來一直試圖退役的過時系統，正好用來支援迫切需要的盟友。

兩位國會議員強烈敦促空軍部長開始向烏克蘭人提供他們需要的武器系統，但優先考慮可以立即使用的 A-10戰機等系統。他們毫不懷疑，烏克蘭軍人將會非常積極地學習，盡快使用不同的武器系統，能夠保護和捍衛他們的親人和家園。

美國已經向烏克蘭軍方提供了反坦克導彈「標槍」（lethal Javelins）和「毒刺」（Stingers），用以摧毀俄羅斯的裝甲車和飛機。因此，烏克蘭軍人使用標槍或 A-10戰機摧毀俄羅斯坦克並沒有原則上的區別。美國空軍向烏克蘭提供不同的作戰武器也向普亭發出了信號，無論俄烏戰爭是一場快速還是長期的戰爭，美國都不會退縮。

劉雲平是代表南加州托倫斯一帶的國會眾議員，1969年出生於中國台灣，畢業於史丹福大學計算機科學理科學士以及政治科學文學士，之後又畢業於喬治城大學法學院；他畢業後參加美國空軍。