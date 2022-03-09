洛縣油價飛漲 查App也沒用 經常開到加油站已漲價

好市多加油站排長龍。（記者李雪／攝影）

受到供應鏈與俄羅斯侵略烏克蘭等因素影響，近期油價 一路狂飆，越來越多的民眾不得不開始精打細算，使用應用程式查看周邊最便宜的加油站 。洛杉磯縣聖蓋博谷地區9日油價基本都是每加侖無鉛汽油五至六元之間，但最誇張的是由於油價漲太快，出發前查好的價格，可能開到加油站時已經漲了。

影音來源：記者李雪

阿罕布拉市的好市多 （Costco）算是其周邊區域比較便宜的加油站點，9日中午的普通87號油的價格還是5.19元，到了下午4時左右就已經是5.29元。不過即便如此仍然排起長長的車龍，影響到周邊街道交通。好市多不得不安排三名員工，在三個路口指揮交通。一名剛排進加油站區域的駕駛表示，他從Fremont街轉進Commonwealth街排了20多分鐘，現在終於見到站了，估計還要再排幾分鐘就能輪到。他無奈表示，油價太瘋狂，想省點錢只能多排一會兒了。

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民眾可以使用谷歌地圖、GasBuddy等應用程式比價。不過也要做好到達後發現價格讓人「吃驚」的心理準備。因為油價變化之快，即便是使用即時更新的應用程式，也可能出現出發時和到達後的價格不同的情況。

位於蒙特利公園市和東洛杉磯交界處，東Cesar E Chavez街4357號的殼牌（Shell）加油站，歷來都是附近區域最便宜的加油站。9日中午的普通無鉛汽油還是5.16元每加侖，但待記者駛到該站時，已經變成5.55元每加侖。該加油站店員表示，早上價格低生意非常好。就在不到一小時前才調整價格，漲價都是店主說了算，她也不了解為什。不過在交談中她又接了一個詢價的電話，並告訴對方現在該站的油價已經漲上去了。下午時刻，該站便沒有太多來加油的車輛。

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「今天早上這裡還是最便宜的加油站，每加侖5.15元」，一位在該站買飲料的Uber司機抱怨，但他不願透露姓名，只希望被稱為Uber司機，並表示他趕在漲價前趕緊加了油，別的加油站實在太貴了。他對最近的油價數字記憶深刻，說上周三才4.59元，忿忿表示油價一周就漲了一元多，讓他損失慘重。他還生氣地表示戰爭都是藉口，明明美國國內都有儲油，「都怪拜登」。

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如果使用GasBuddy應用程式App查看，會員制的量販連鎖店如好市多和山姆俱樂部仍佔價格優勢。截至9日下午5時，整個聖蓋博谷最便宜的加油站是位於工業市的好市多，87號油為每加侖4.99元。格蘭杜拉和富樂頓的山姆俱樂部價格也不錯，87號油為5.09元。偶爾有一些非會員制的普通加油站，也有優惠的價格來吸引顧客，聖迪瑪斯的一家ARCO也有5.05元的價格。

整體而言，東聖蓋博谷的價格優於西聖谷。西聖蓋博谷比較便宜的包括艾爾蒙地一家ARCO，9日下午5時還有5.19元的價格，該市的山姆俱樂部則更便宜，為5.15元。距離蒙特利公園市不太遠的商業市的好市多，有5.16元的優惠價格。這幾家的價格已是西聖谷的佼佼者。