張國興擔任哈仙達岡威爾森高中一日校長

華興保險總裁張國興（右三）以及華興保險策略長張洛萱（右二） ，受邀到威爾森高中擔任「一日校長」。（華興保險提供）

洛杉磯訊

哈仙達岡拉朋地（Hacienda La Puente ）聯合學區 的威爾森高中（Glen A. Wilson High School） 日前迎來了兩位臨時校長、華興保險 總裁張國興以及華興保險策略長張洛萱 ，他們受邀到學校擔任「一日校長」，和學生互動科學上的學習成果，還擔任校長頒發獎狀給優良學生的重責大任。

威爾森高中是南加州富有盛名的高中之一，近年來大力發展STEM科學教育 。而長期支持教育、服務社區的華興保險，是這所高中機器人團隊的長期贊助者。當天張國興和張洛萱參觀了學校的科學教育館，不僅見識到最新的高中教育，體驗了理論與實務結合的教學模式，並且「驗收」了學生的成果。

為了讓高中生課程和學生的興趣與大學課程有更好的銜接，學生更預先將選系的概念融入課程中，讓學生依照興趣分有生物科技、電腦科學和工程等三種不同組。張國興當場捲起袖子加入生物科學組學生所做的心電圖電腦測量儀測試，並誇獎準確度極高。

面對「一日校長」的隨堂考試，學生也做好準備，有問必答，專業程度讓張國興笑說簡直像是來到醫院，不是學校了! 在近年來的資安問題上，張國興也考學生，怎麼知道自己的電子郵箱有沒有被駭客入侵? 學生當場登入電腦後台來解答，現在高中生的電腦功力，讓兩位「一日校長」當場稱讚有加。

張國興總裁表示，這已是他第六次擔任一日校長，這幾年華興保險持續贊助哈岡社區學校，的確發現了非常積極和顯著的變化，倍感欣慰。不僅引入更多高科技進入教學，課程内容也能夠兼容知識與實用，學生們也有更多機會走出校園，參加豐富的各類活動和競賽，開闊視野。他表示，華興保險會一如既往的支持學區教育，也希望社區中更多有能力的個人和團體，一起加入，助力教育發展！