影╱洛縣取消室內口罩令 但華人多堅持戴口罩 原因在此

大部分人表示疫情威脅並沒有完全解除，戴口罩能保護自己免受感染。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣日前已取消大部分室內場所的口罩 強制令，但華人 聚居城市的商場、超市內戴口罩的顧客還是居多。大部分華人表示疫情 威脅並沒有完全解除，戴口罩能保護自己免受感染；也有個別華人摘下口罩，他們認為取消口罩令是大勢所趨，終於能夠自由呼吸，學會與病毒直面共存。

視頻來源：記者邵敏

洛縣華人聚居的亞凱迪亞市購物中心Westfield Santa Anita，3月6日（周日）中午，在這裡休閒購物的大部分顧客依然戴著口罩。來自蒙特利公園市的張奶奶戴著兩層口罩，她覺得疫情仍然嚴峻，「我一直在看疫情數據，現在每日新增病例、住院人數、死亡人數還是很多，所以我無論去哪裡，室內或室外都會戴著口罩，保護自己不受感染。」

對於取消室內口罩令的規定，張奶奶有著不同的看法。她說，兩年前疫情爆發時，美國人就不喜歡戴口罩，甚至不少人歧視華人戴口罩，如今疫情稍有減緩，就迫不及待地取消口罩令，「西方人的文化認為戴口罩限制個人自由，正因為這樣的觀念讓疫情曾經一發不可收拾，現在這麼快放鬆口罩令，疫情很有可能會再反彈。」

與張奶奶觀念相似的華人不在少數，當天商場內戴著兩層口罩和N95口罩的顧客並不少見。一位不願透露姓名的華人表示，越是對疫情放鬆的時候就越要提高警惕，「不要管別人怎麼想，也不用管政府怎麼規定，戴好口罩保護自己和家人最重要。」這位華人感慨道，就在兩個月前，美國各大城市疫情還十分嚴峻，身邊很多人感染病毒，「我朋友全家感染，那時大家都很害怕，現在才過去短短兩個月，很多人都已不在乎了，如今政府連口罩令也取消，我感覺有些操之過急，我們還是要小心為好。」

也有個別華人對取消室內口罩令的規定表示支持，亞市居民林女士帶著兩個孩子在商場購物，一家三口都不戴口罩。林女士說，她和孩子已接種疫苗，且變種病毒的毒性越來越弱，即便感染也就是普通感冒，「不戴口罩的感覺真好，可以自由呼吸，我們要學會和病毒真正共存，孩子們不戴口罩也能增強自身的抵抗力。」

林女士說，自去年接種新冠疫苗後，她就渴望摘下口罩，但礙於一些室內場所對戴口罩的強制規定，她只能配合，如今政府終於取消口罩令，讓她感覺從未有的輕鬆。不過林女士也認為，「我尊重每個人的選擇，現在無論戴或不戴口罩，都是個人的決定。」

商場內也有不少華人表示，兩年來已經習慣戴著口罩與他人相處，如今疫情減緩、口罩令取消，但戴口罩已成為一種習慣，暫時摘不下來了。來自巴沙迪那市（Pasadena）的李小姐說，「疫情前我不化妝出不了門，這兩年戴口罩挺好的，都不用化妝隨時可以出門，節約了不少金錢和時間。」