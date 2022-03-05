2022僑委會海外青年語文研習班遠距視訊教學暑期班招生。（僑委會網站）

中華民國 僑務委員會為提升海外青年華語文能力及增進對中華傳統文化及台灣多元文化之認識，並推動海內外青年交流，多年來持續辦理「海外青年華語文研習班」活動。本(2022)年因新冠肺炎(COVID-19)疫情 影響，仍採「遠距視訊教學」方式辦理，凡年滿12足歲至未滿24歲(以護照所載出生日期為憑，年齡計算至報名參加該活動開班日)，具僑居國護照或僑居身分加簽，有高度學習華語文意願之海外青年均可報名參加。

本研習班於北美地區辦理全球暑期班，進行遠距視訊教學，訂於本年6月20日至7月29日，為期6週，每週3天，每天2小時，總時數36小時。課程內容包括華語文教學、中文電腦輸入教學與網路應用課程、文化采風、台灣探索及台灣高科技產業介紹、來台升學 講座等。該班上課時間為台灣時間上午9時至11時(上午班)，自即日起受理報名，至開班前2週或當期人數額滿即截止，參加學員請自備電腦、網路、耳機、麥克風等學習設備，名額有限，請儘速報名。

本研習班費用由僑務委員會負擔，另學員同步課程出席時數至少達總時數80%(不含始業式與結業式)，且學習評量及格者，僑務委員會將寄發中英文結業證書電子檔，由承辦單位傳送給結業成績及格學員。

有意報名參加本活動者，請電洽洛僑中心(626-443-9999)；報名表件(包括報名表、個人資料蒐集、處理及利用告知事項簽單、照片1張及護照基本資料頁影本)請郵寄至洛僑中心，地址為Culture Center of TECO in Los Angeles (El Monte)，9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731。本研習班相關活動訊息、表件可於僑務委員會網站（http://www.ocac.gov.tw/僑生服務/青年研習/語文研習班）瀏覽或下載運用。