饒影凡談參選加州主計長 因被認可擁有高財務知識

蒙特利公園市華裔市長饒影凡。 （受訪人提供）

2021年，洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）因財政「長紅」，使市府得以有預算展開全面整修道路的計畫，而疫情期間一些大型的商家的收入支撐，包括好市多「Costco」、Home Depot，令市府也一直有足夠的儲備金。蒙市市議員，也是參選下一屆加州 主計長（State Controller）的饒影凡（Yvonne Yiu）稱，目前管理層和領導者的財務知識水準也非常高，所以在評比中蒙市的信用評級達到非常高的AA水準，相信未來蒙市信用達到最高的AAA評級指日可待。

饒影凡說，當她過去決定參加蒙市議員選舉時，拜訪了約6000家市民，很多鄰居和朋友知道她有財務的背景，所以第一時間就詢問她「你怎麼改變我們的城市？那時我就告訴他們，我會發行地方債券 ，因為現在的利息對我們非常有利，可以減低利息支出的壓力，就像我們做重貸一樣，見到利率低便重新貸款，減低利息開支。」

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她表示，另一方面市債可以增強城市的信用評級，就像大家的信用分數一樣，如果分數提高了，以後借貸的利息會比較低，而且申請什麼都會比較方便。市政府一樣有信用評級，她很希望幫助城市減低債務問題，增加別人對蒙市的信心。

蒙市市府員工表示，他們認為發行債券是對城市有益的因此很想做，但苦於沒有專業的人計畫，所以推遲發行，希望現在的管理層運用財務方面的知識和經驗，為蒙市未來的財務做出有利的決定。

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饒影凡稱，這次蒙市發行的1億1000萬地方債券，利息可以爭取到2.66%，在未來25年，S&P 標準普爾對蒙市的評級是AA，是沒有發行過債券城市中的最高評級。因為CalPers 公務員退休金團體收取城市7%的利息，如果改成地方債券，蒙市可以節省5500萬利息開銷，而且不用擔心CalPers的理財投資 是否理想，蒙市可以自己控制收入與支出。

固定的收入和支出加上每年省下的利息，可以用來補貼商家、投資在環保方面、改善員警和消防工具。當信用評級增加的時候，蒙市可利用低利率貸一筆二千萬資金去做修橋補路的工作，蒙市的道路實在太差了。饒影凡稱她在拜訪居民時，大家最關心的問題除了治安就是道路維修問題；以前城市的經費只能應付修補一些最壞的道路，而且費用非常昂貴，如果有一筆錢可用，居民建議能修好所有的道路，以後就會大大降低保養的費用。

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饒影凡說，「這是蒙市未來的一個大計劃，希望給居民一個交代，雖然蒙市發行了2千萬的債券資金來修橋補路，但將來可以長期省到多於3千萬的道路修理費用，而且大家可以儘快享受安全的道路，在蒙市和其他城市市議員、市長的會議中，大家也希望有高財務知識的人能幫助城市走出財務困境，這也是我參選下一屆加州主計長職位的其中一個原因。」

蒙特利公園市市議員陳贊新表示，市政府把錢用在支付這些維修上，比如改善公園設施、維修員警和消防員的設備、重做道路維修，以及投資在孩子身上等，都是十分必要的。