南加河濱男子參與國際詐騙集團騙老年人 50 萬元

南加河濱縣一名男子參與一個國際陰謀，並假裝是聯邦特工以偽造的逮捕令威脅受害者，幫助其他人從老年人受害者騙取了 50 萬元現金，面臨判刑。（本報檔案照）

南加 內陸河濱縣一名男子3月2日面臨判刑，因為他共謀參與一個國際陰謀，假裝是聯邦特工以偽造的逮捕令威脅受害者，幫助其他人從老年人受害者騙取至少 50 萬元現金。

根據聯邦檢察官辦公室，來自橙縣埃爾西諾湖（Lake Elsinore） 32 歲的帕特爾（Anuj ``Mike'' Patel ），針對聯邦共謀郵件欺詐和電匯欺詐罪於2021 年 3 月認罪。帕特爾從 2019 年 4 月到 2020 年 3 月參與一項計劃，專門騙取老年受害者的錢財。

據信該國際陰謀的其他成員部分人在印度，他們假裝是政府僱員或執法人員，打電話給受害者，並使用多種虛假藉口，包括偽造的徽章號碼和政府電話號碼，與同謀者說服受害者他們的身份或資產有麻煩，其中受害人大多數是老年人。

一些受害者被告知他們的社會安全號碼與犯罪有關，以及法院簽發了逮捕受害者的授權令。同謀者並進一步告訴受害者，如要清除授權令，他們必須提取存款並通過郵件將現金寄給該計畫的其他成員。

受害者被命令通過指定的名字發送包裹，而兩名被告的同謀利用造假的聯邦身分文件負責收受包裹。基本上包裹寄送公司只要收件人的身份證明與包裹上列出的姓名相匹配就可以。根據聯邦法庭文件，被告提供的地址位於河濱縣、洛杉磯 縣和聖地牙哥 縣。

該案已知受害者的總損失為 54萬1420 美元，帕特爾承認該計劃涉及至少十名受害者，他知道其中許多人是弱勢群體。