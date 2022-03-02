我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美取消本周洲際飛彈試射 避免情勢升級

一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文有何亮點

南加河濱男子參與國際詐騙集團騙老年人 50 萬元

本報記者╱洛杉磯訊
南加河濱縣一名男子參與一個國際陰謀，並假裝是聯邦特工以偽造的逮捕令威脅受害者，幫助其他人從老年人受害者騙取了 50 萬元現金，面臨判刑。（本報檔案照）
南加河濱縣一名男子參與一個國際陰謀，並假裝是聯邦特工以偽造的逮捕令威脅受害者，幫助其他人從老年人受害者騙取了 50 萬元現金，面臨判刑。（本報檔案照）

南加內陸河濱縣一名男子3月2日面臨判刑，因為他共謀參與一個國際陰謀，假裝是聯邦特工以偽造的逮捕令威脅受害者，幫助其他人從老年人受害者騙取至少 50 萬元現金。

根據聯邦檢察官辦公室，來自橙縣埃爾西諾湖（Lake Elsinore） 32 歲的帕特爾（Anuj ``Mike'' Patel ），針對聯邦共謀郵件欺詐和電匯欺詐罪於2021 年 3 月認罪。帕特爾從 2019 年 4 月到 2020 年 3 月參與一項計劃，專門騙取老年受害者的錢財。

據信該國際陰謀的其他成員部分人在印度，他們假裝是政府僱員或執法人員，打電話給受害者，並使用多種虛假藉口，包括偽造的徽章號碼和政府電話號碼，與同謀者說服受害者他們的身份或資產有麻煩，其中受害人大多數是老年人。

一些受害者被告知他們的社會安全號碼與犯罪有關，以及法院簽發了逮捕受害者的授權令。同謀者並進一步告訴受害者，如要清除授權令，他們必須提取存款並通過郵件將現金寄給該計畫的其他成員。

受害者被命令通過指定的名字發送包裹，而兩名被告的同謀利用造假的聯邦身分文件負責收受包裹。基本上包裹寄送公司只要收件人的身份證明與包裹上列出的姓名相匹配就可以。根據聯邦法庭文件，被告提供的地址位於河濱縣、洛杉磯縣和聖地牙哥縣。

該案已知受害者的總損失為 54萬1420 美元，帕特爾承認該計劃涉及至少十名受害者，他知道其中許多人是弱勢群體。

南加 洛杉磯 聖地牙哥

上一則

洛縣華人區發生兩起汽車對汽車的槍擊案 嫌犯已被抓獲

下一則

分分鐘做好菜／西紅柿雞蛋疙瘩湯 兒時回憶 家人最愛

延伸閱讀

鮑爾：3月啟動升息 俄烏使展望不明

鮑爾：3月啟動升息 俄烏使展望不明
國會暴動開審 首名被告成有罪、無罪「風向標」

國會暴動開審 首名被告成有罪、無罪「風向標」
陳介飛參選45區聯邦眾議員 已籌款160萬

陳介飛參選45區聯邦眾議員 已籌款160萬
美國如何能避免下一次內戰？

美國如何能避免下一次內戰？
全撤了 Yahoo郵箱228停止在中國服務 郵件也不收發

全撤了 Yahoo郵箱228停止在中國服務 郵件也不收發
提議趕走俄學生 東灣聯邦眾議員史沃威爾挨批

提議趕走俄學生 東灣聯邦眾議員史沃威爾挨批

熱門新聞

俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27
有上萬名滯留在當地的中國留學生，他們現狀如何？

世說新聞╱連線烏克蘭 撤僑前華人學生情況不妙

2022-02-26 14:20

超人氣

更多 >
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰

普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女