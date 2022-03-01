洛杉磯市任命首位女性消防局長

洛杉磯市議會1日無異議通過任命副局長克里斯汀，克勞利（Kristin Crowley）為洛杉磯市消防局局長，這也是洛市消防局歷史上第一位女性消防局長。（洛杉磯市消防局）

洛杉磯 市議會1日無異議通過任命副局長克里斯汀，克勞利（Kristin Crowley）為洛杉磯市消防局局長，這也是洛市消防局歷史上第一位女性消防局長。

洛杉磯市消防局現任局長Ralph Terrazas計劃3月26日退休 ，克勞利將在當天接任洛杉磯市消防局局長位置。

洛杉磯市議會主席Nury Martinez在1日公佈此一任命決定時表示，該提名 獲得全票通過，在3月1日婦女歷史月的第一天，來的非常合適；洛杉磯市消防局136年的歷史中，從來沒有出現過女性局長，這是第一次。

Nury Martinez補充表示，克勞利不僅不僅具有强有力的領導能力，而且勤奮努力，從不回避挑戰和困難。

克勞利在1998年參加消防員考試並名列前茅。洛杉磯市消防局表示，當時在1萬6000名申請人中，她的得分名列前50人。她在洛杉磯市消防局工作22年，從消防員晉升為消防員／護理人員，工程師、消防檢查員、小隊長、中隊長、大隊長、助理局長和副局長。她在2016年成爲洛杉磯市消防局的首位女性消防大隊長，創造洛市消防局歷史。

克勞利表示，她為能夠贏得代表洛杉磯消防局大家庭3779名成員的機會感到榮幸。