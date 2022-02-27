俄烏戰爭爆發後 俄航空公司首次降落洛杉磯國際機場

戰爭爆發以來很多家庭的首次團聚，親人在機場緊緊擁抱。（KTLA5）

隨著烏克蘭 危機繼續成為全球頭條新聞，2月26日（周六）許多目光都集中在洛杉磯國際機場 （LAX），這是俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯 航空公司首次降落從莫斯科飛往洛杉磯的國際航班。

2月26日，LAX迎來了自俄烏戰爭爆發以來的第一架俄羅斯航空公司。從相關媒體拍攝的現場畫面可看到，這也是戰爭爆發以來很多家庭之間的首次團聚，外婆張開雙臂抱住了兩個飛奔而來的孫子，愛人之間也是在機場緊緊擁抱。

同時也有一些旅客抵達機場，準備乘坐俄羅斯國際航空公司的航班飛往莫斯科。幾天前，俄羅斯的航空公司被禁止進入英國領空，作為制裁的一部分，拜登總統沒有發表類似聲明，但那些準備乘坐該航空公司旅行的人有些擔憂。

許多來自俄羅斯的旅行者拒絕對此次戰爭發表任何評論，也有一些人提出自己的想法。一位旅行者說，「我是一半烏克蘭人，一半俄羅斯人，我住在美國，也是美國人。對於戰爭我不恨任何人，首先我們必須要有耐心。」這位旅行者補充說，她支持俄羅斯總統普亭，「我認為我們的總統拯救了我們的國家。」

一名旅行者說，「我痛恨戰爭，戰爭是很可怕的，但每一個國家都會有保護自己國家的決定，俄羅斯是在拿回自己的領土。」

然而，一對從挪威前來旅行的夫婦有不同的看法，其中一位說，「我認為應該盡我們所能，阻止俄羅斯發動針對烏克蘭的戰爭，這非常重要。」