甜品界新寵：爆漿麵包+紅薯椰子凍

土豆泥爆漿麵包。（記者張宏／攝影）

疫情 下甜品界推陳出新，各種食材跨界，力圖營造視覺和口感的雙重享受。麵包外皮下包裹著紅薯、南瓜、黑芝麻等爆漿的麵包，香氣濃郁，口感豐富，引發亞裔 食客的熱議；而搭配紅薯和椰子凍的新鮮吃法，也成為華裔青年的新寵。

（影音來源：記者張宏）

位於韓國城H-Mart超市對面的一家麵包甜品店，近日成為很多年輕人和愛麵包族打卡的地方，因為這裡推出的網紅爆漿麵包和鹽麵包讓大家欲罷不能。其爆漿麵包有四五種口味，包括南瓜、紅薯、綠茶、黑芝麻和土豆泥，完全打破麵包餡料 的界限。爆漿麵包外表和普通麵包類似，個頭雖不大，但拿在手裡感覺沉甸甸，如果趁熱吃，或者加熱後裡面的餡料會爆漿，視覺滿足感一流。其中紅薯爆漿麵包裡面塞滿紮實的紅薯，口感軟糯香甜，健康又美味，土豆泥餡料的爆漿麵包也可圈可點，甜鹹適中，吃起來香氣濃郁，很是過癮。

店裡的鹽麵包更是「心機」藏的好深，外表很普通，就是一般麵包的樣子，一口咬下去會驚喜連連。麵包內皮包裹著黃油或奶油，就著麵包，省得要切黃油塊蘸麵包，合二為一，口感升級。

亞裔的甜品業者日益將紅薯等亞裔喜愛的食材融入甜品，之前有LadyM的紫薯千層，現在有紅薯椰子凍。牛奶和椰子不加水做成的椰子凍已夠美味可口，店家又將甜度和軟糯程度最好的紅薯作為餡料，其口感和中國地攤鐵桶烤紅薯如出一轍，再融入椰子凍中，不僅豐富了口感，味覺也更加華麗。