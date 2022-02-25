我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

基輔仍在烏控制下 澤倫斯基：可能最後看到我活著

甜品界新寵：爆漿麵包+紅薯椰子凍

記者張宏／洛杉磯報導
土豆泥爆漿麵包。（記者張宏／攝影）
土豆泥爆漿麵包。（記者張宏／攝影）

疫情下甜品界推陳出新，各種食材跨界，力圖營造視覺和口感的雙重享受。麵包外皮下包裹著紅薯、南瓜、黑芝麻等爆漿的麵包，香氣濃郁，口感豐富，引發亞裔食客的熱議；而搭配紅薯和椰子凍的新鮮吃法，也成為華裔青年的新寵。

（影音來源：記者張宏）

位於韓國城H-Mart超市對面的一家麵包甜品店，近日成為很多年輕人和愛麵包族打卡的地方，因為這裡推出的網紅爆漿麵包和鹽麵包讓大家欲罷不能。其爆漿麵包有四五種口味，包括南瓜、紅薯、綠茶、黑芝麻和土豆泥，完全打破麵包餡料的界限。爆漿麵包外表和普通麵包類似，個頭雖不大，但拿在手裡感覺沉甸甸，如果趁熱吃，或者加熱後裡面的餡料會爆漿，視覺滿足感一流。其中紅薯爆漿麵包裡面塞滿紮實的紅薯，口感軟糯香甜，健康又美味，土豆泥餡料的爆漿麵包也可圈可點，甜鹹適中，吃起來香氣濃郁，很是過癮。

店裡的鹽麵包更是「心機」藏的好深，外表很普通，就是一般麵包的樣子，一口咬下去會驚喜連連。麵包內皮包裹著黃油或奶油，就著麵包，省得要切黃油塊蘸麵包，合二為一，口感升級。

亞裔的甜品業者日益將紅薯等亞裔喜愛的食材融入甜品，之前有LadyM的紫薯千層，現在有紅薯椰子凍。牛奶和椰子不加水做成的椰子凍已夠美味可口，店家又將甜度和軟糯程度最好的紅薯作為餡料，其口感和中國地攤鐵桶烤紅薯如出一轍，再融入椰子凍中，不僅豐富了口感，味覺也更加華麗。

亞裔麵包店推陳出新。（記者張宏／攝影）
亞裔麵包店推陳出新。（記者張宏／攝影）
鹽麵包更是「心機」藏好深，裡面包裹著黃油。（記者張宏／攝影）
鹽麵包更是「心機」藏好深，裡面包裹著黃油。（記者張宏／攝影）
奶油餡料的鹽麵包。（記者張宏／攝影）
奶油餡料的鹽麵包。（記者張宏／攝影）
紅薯椰子凍。（店家提供）
紅薯椰子凍。（店家提供）
爆漿麵包是現在的人氣產品。（記者張宏／攝影）
爆漿麵包是現在的人氣產品。（記者張宏／攝影）
紅薯爆漿麵包的餡料。（記者張宏／攝影）
紅薯爆漿麵包的餡料。（記者張宏／攝影）
亞裔的麵包店推陳出新。（記者張宏／攝影）
亞裔的麵包店推陳出新。（記者張宏／攝影）

餡料 亞裔 疫情

上一則

加州洛縣取消室內口罩令 多數顧客首日照戴

延伸閱讀

亮五星紅旗保命 滯烏中國人憂子彈無眼

亮五星紅旗保命 滯烏中國人憂子彈無眼

元宵節教你做氣炸烤箱湯圓酥 Q彈口感獨特

元宵節教你做氣炸烤箱湯圓酥 Q彈口感獨特
通膨延燒 台蛋荒未解 又爆衛生紙搶購

通膨延燒 台蛋荒未解 又爆衛生紙搶購
全球通膨延燒 台蛋荒未解 又爆衛生紙搶購

全球通膨延燒 台蛋荒未解 又爆衛生紙搶購
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
葛瑪蘭麵包坊城中開分店 台灣美味異國飄香

葛瑪蘭麵包坊城中開分店 台灣美味異國飄香

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27

超人氣

更多 >
谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人
暗罵美國？烏克蘭總統轟「世界最強國」旁觀

暗罵美國？烏克蘭總統轟「世界最強國」旁觀