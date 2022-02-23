我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈：俄軍準備就緒實施大規模侵略

一洲焦點／新冷戰已開打 新3軸心國 西方消極應戰

南加河濱市151歲橘樹有數百萬株後代 仍然結實累累

記者啟鉻／河濱市報導
傳奇橘樹仍枝繁葉茂。（記者啟鉻／攝影）
傳奇橘樹仍枝繁葉茂。（記者啟鉻／攝影）

加州內陸河濱市有一棵傳奇橘樹（orange tree)，現在的樹齡有150多歲。據資料稱，普通橘樹樹齡一般在50至60年，雖然也有百餘年橘樹，但很鮮見。作為河濱市區少數百餘歲橘樹，如今被河濱加大（UCR）科學家提供妥善保護，現在仍枝繁葉茂果實不少，成為當地一個難得的自然景觀。

影音來源：記者啟鉻

這棵傳奇橘樹位於河濱市中心南部，在Magnolia 街與Arlington路交匯處以東，是一個車輛繁忙的街口。傳奇橘樹被可透氣及透光保護罩遮擋，外面還有柵欄圍攏。碩大樹冠仍鬱鬱蔥蔥，樹上果實累累。這裡已經被標記為加州歷史地標No.20，按照樹齡計算至今已有151歲。河濱市建市於1893年，至今有129年歷史，而這棵傳奇橘樹樹齡高於這座城市年齡，也見證了河濱市的發展繁榮。

據資料記載，這棵橘樹學名是華盛頓臍橙樹（Washington navel orange tree），無籽且甜美，是1800年代初期在巴西一個修道院出現的變種。後來培育的一棵樹苗送到聯邦農業部，河濱市創建人之一、社區活躍人士Eliza Tibbets購得樹苗，種在河濱市區自家院落。據悉，世界上數百萬棵臍橙樹都是河濱市傳奇橘樹的「後代子孫」，也造就了河濱地區的持續柑橘產業。

目前傳奇橘樹受到河濱加大植物學家們的保護，他們使用特殊工具、殺蟲劑消滅害蟲，並對橘樹作疾病監測，使得橘樹得以很好保護並繼續繁榮。

華裔園藝專家邱啟宜說，橘樹如果精心保護，樹齡可以成長超過百年。而防止病蟲侵害很重要，比如下面土壤有白蟻、金龜蟲，就需要特別注意保護。應該說，這棵傳奇橘樹能夠順利生長，生命力頑強，也是很幸運的。

園藝講師許希聖表示，一般來說，若對橘樹作了嫁接技術處理，才能夠讓橘樹成長到如此高齡。但橘樹樹齡超過150年，也實在是很罕見的。

傳奇橘樹受到妥善保護。（記者啟鉻／攝影）
傳奇橘樹受到妥善保護。（記者啟鉻／攝影）
掉落在地上的果實。（記者啟鉻／攝影）
掉落在地上的果實。（記者啟鉻／攝影）

加州 南加 華裔

上一則

分分鐘做好菜／免油可樂雞翅 吮指回味無窮

延伸閱讀

大亨小傳導演打造傳奇「貓王」 湯姆漢克斯扮王牌經紀

大亨小傳導演打造傳奇「貓王」 湯姆漢克斯扮王牌經紀
三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕
香港傳奇 ﻿﻿5屆冠軍練馬師簡炳墀84歲去世

香港傳奇 ﻿﻿5屆冠軍練馬師簡炳墀84歲去世
「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺

「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺
義國甜姊兒冬奧冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇

義國甜姊兒冬奧冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇
女海盜傳奇一生 台4作品登美影展

女海盜傳奇一生 台4作品登美影展

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20

超人氣

更多 >
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
年收7.5~10萬家庭買得起的房子 全美僅25萬棟求售

年收7.5~10萬家庭買得起的房子 全美僅25萬棟求售