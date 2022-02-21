「瘋狂亞洲富豪」男主角在洛杉磯換新房

高汀的新房子比起其他明星相當低調。（Redfin圖片）

「瘋狂亞洲富豪 」（Crazy Rich Asians）男主角高汀（Henry Golding）在近年來大火後，如外界所料進行了地產升級。最近在洛杉磯 的場外交易中，加價10萬元，以240萬在時髦熱門的Mar Vista 社區買到一棟屋子。不過比起其他明星，算是相當低調。

名聲大噪後難免伴隨地產升級。地產記錄顯示，高汀和他台中出生長大的瑜伽教練妻子羅愛英（Liv Lo），在場外交易中比要價高出近10萬元，最後斥資240萬元在昂貴的西區Mar Vista社區購買了一座翻新後的1950年代住宅。

這座兩層的白色灰泥和石頭結構房屋，坐落在一塊0.14畝的地塊上，前面是一個附屬的兩車位車庫和草坪。居住空間超過2120平呎，空間很開放，有四間臥室和三間浴室，硬木地板和高挑的天花板。

客廳房間很寬敞，擁有配備高端不銹鋼電器的升級廚房，和毗鄰爐邊用餐區和寬敞的就餐中島。折疊玻璃門將這個區域連接到一個非常適合戶外用餐和休閒的露台；在這一層還有三間臥室，其中一間有自己的入口，另一間也可以用作家庭辦公室。

上樓後有一個舒適的座位角落帶有窗戶的平台。二樓剩下的空間都是主臥，光線充足，擁有獨立的休息區和步入式衣櫥，以及可通往俯瞰海岸線，和碼頭景觀的帶頂棚陽台的法式門。在戶外，緊湊的後院裝有一個地下熱水浴缸。

35歲的馬來西亞裔英國演員高汀在2018年主演「瘋狂亞洲富豪」而出名。隨後又出現在好幾部電影 ，包括「一個小忙」（A Simple Favor）、「去年聖誕」（Last Christmas），最近還在「特種部隊：蛇眼起源」（Snake Eyes: G.I. Joe Origins）裡面嘗試了動作戲。