南加雞蛋價格飆升 有些超市限購 但還會續漲 原因在此

2月20日亞凱迪亞大華超市最便宜的白殼大號雞蛋，一打2.79元。（記者邵敏／攝影）

萬物飛漲時代，小到人們每天必需的雞蛋 ，翻倍的漲幅讓華人感慨，如今連雞蛋都要節約著吃，南加聖蓋博谷有些超市日前甚至出現雞蛋限購。雞蛋瘋漲背後，除通貨膨脹 率總體上升帶來的影響之外，最近美國幾州爆發的禽流感 ，也直接導致市場上雞蛋供應不足、價格上漲。專家預計，接下來一段時間雞蛋價格還會繼續漲。

2月20日（周日）中午，聖蓋博市華婦蔣女士在位於亞凱迪亞的大華超市精心挑選雞蛋，她打開每盒雞蛋，檢查裡面有無破碎的。蔣女士是低收入家庭，一人帶著兩個孩子，做家政工作的她每月收入兩千出頭，面對飛漲的物價，她不得不精打細算每天的支出，「疫情前一打雞蛋最便宜時一元都不到，現在幾乎要三元，再這樣下去，雞蛋每天都要節約著吃了。」

當天大華超市最貴的是褐色有機雞蛋，一打平均價格5元出頭，最便宜的是白殼大號雞蛋，一打2.79元，20個裝的白殼雞蛋最便宜的是5.29元。蔣女士說，這樣的價格和疫情前相比，至少翻了一倍多。

同樣在老美超市，雞蛋價格也是翻倍漲價，甚至限購。亞市張先生對比了附近幾家超市，發現Aldi家的雞蛋價格最便宜，之前一打白殼雞蛋1.29元左右，如今也漲價到2.39元，「這是現在最便宜的雞蛋價格，華人超市通常更貴。」記者20日在Aldi超市發現，每人雞蛋限購三盒。

蒙特利公園市香港超市20日的雞蛋價格相對較便宜，30個裝的褐色雞蛋每盒5.68元。該店工作人員表示，從去年10月開始雞蛋價格就開始上漲，當時30個褐色雞蛋4.88元，今年2月初漲到6.68元，近日價格稍有回落5.68元。

雞蛋價格翻倍飛漲的首要原因，是通貨膨脹總體上升帶來的直接影響，今年1月份通貨膨脹率上升了7.5%，這是自1982年以來的最高數據，據美國全國廣播公司雜貨店價格追踪器，上個月全國雞蛋價格平均漲幅最快。

此外雞蛋價格最近飛漲甚至限購還有一個重要原因，印第安納州火雞養殖場本月初爆發禽流感病毒，維州(Virginia) 養雞場上周也找到相同病毒，目前全美已有三州發現禽流感病毒。為阻止病毒傳播，染疫雞群被大量滅殺。相關報導指出，接下來一段時間雞蛋價格將會繼續上漲，農業部警告禽流感可能還在美國各州擴散，未及時發現將造成更多禽類死亡，從而導致市場上雞蛋供應不足、價格飆漲，影響民眾日常生活開銷。