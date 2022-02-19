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亞市華人糾紛 關鐵門聲太大 沒好氣開槍見血

記者張宏／亞凱迪亞市報導
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

亞市華人鄰里糾紛引發槍擊，起因竟是關門聲音太大？亞凱迪亞市（Arcadia）36歲的華人拳師楊連慧（Lian Hui Yang ）和鄰居發生爭執，導致一名未成年華裔青少年被槍射傷腿部，楊連慧正面臨致命武器攻擊的指控和其他可能的指控。

（影音來源：記者張宏）

亞市警方表示，17日晚上10時06分左右接到報警電話，趕到現場發現華人男子楊連慧站在Sunset大道900街區一處民宅車道上，一名17歲男孩的一隻腳受傷，地上還有沾滿鮮血的一隻鞋子。

警方了解發現，楊連慧和一名19歲華裔鄰居在17日晚9時左右發生爭吵，兩人隨後發生了衝突，鄰居打電話找了兩個朋友來助威，一個17歲，一個19歲。19歲男孩沒有受傷，但17歲華裔鄰居稱頭部被楊連慧打了一拳並抱怨疼痛。

案發地點位於Sunset大道900號街區一處民宅，這是一處擁有前屋和後屋的住宅，楊連慧一家人住在前面，鄰居一家人住在後面。19歲鄰居小劉19日和祖母一起接受了採訪，他的臉上和手上還有明顯傷痕。他說，當時頭部受傷有噁心感覺，現在恢復情況還可以。最慘是中槍的朋友，子彈正好卡在腳部大拇指的骨頭和神經中間，如治療不當可能會引發腳步功能障礙。

小劉說，17日晚他出門時，楊連慧坐在門廊位置，讓他晚上回來時關門聲音不要太大，因為那時候家人在睡覺。當時兩人語氣都不太好，他隨手關上鐵門時，聲音激怒了楊連慧，認為他是故意摔門。他經過車道向外走時，楊連慧拖著椅子追到門口，一邊罵，一邊做勢要打他。鄰居說，「你打我一下試試。」然後他步行去附近找朋友評理，這時他看到楊連慧開車追到交通燈處，看到他們回來，楊連慧又倒車回到門口。

小劉和朋友站在門口車道附近質問楊連慧，「你說我關門有多響？」楊連慧一邊罵一邊下車就開槍了，開槍後他試圖按住楊的手，楊隨即打了他和另外的朋友。第三個朋友趕來時，他讓朋友報警。

警察很快趕到，楊連慧從屋子出來被逮捕。兩個男孩被送去醫院，一個腳部中槍，一個說自己腦震盪。鄰居男孩的祖母聽到孫子被打，抽搐到話都不會講，血壓高到爆表，因為驚嚇半夜被送入院。

目前受傷男孩已出院，但是子彈還在腳上，需要找外科醫生處理。小劉說，他們在申請禁止令緊急保護，同時打算搬家。他們一家人在這裡住了六、七年，對方搬過來不過五天就發生這樣的事情。

楊連慧當晚被警方逮捕，19日釋放回家。對於衝突，他的律師讓他不要對外發表任何評論。

當時楊連慧坐在門廊。（記者張宏／攝影）
當時楊連慧坐在門廊。（記者張宏／攝影）
小劉的臉上還有傷口。（記者張宏／攝影）
小劉的臉上還有傷口。（記者張宏／攝影）
小劉的手上還有傷口。（記者張宏／攝影）
小劉的手上還有傷口。（記者張宏／攝影）

華人 華裔 亞凱迪亞

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