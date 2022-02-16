兒童感染omicron風險更大 加州醫師呼籲打疫苗

南部中心家庭健康中心的首席醫學官Jose Luis Perez。（視訊會議截圖）

作為加州公共健康衛生部門「行動週」的一部分，由Vaccinate ALL 58主辦，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）16日協辦召開線上研討會，邀請多位醫療專家回答有關目前偏低的兒童接種疫苗 率、學校安全以及更多的問題。

西達賽奈（Cedars-Sinai）醫院的兒科感染醫師Priya Soni在會上表示，這波疫情 的Omicron變種病毒傳播力強，容易在家庭內傳播。最近的聯邦疾病防治中心（CDC）數據顯示，比起Delta，兒童更易感染Omicron。另外最近也發現一些兒童感染新冠後出現喉氣管炎（croup），是一種呼吸道發炎位置更高一點的情況，值得警惕。

她指出目前的疫苗確實比歷史上其他疫苗的研究多很多，作為全球焦點被眾多的研究放在顯微鏡下看，其實相當安全。而相比之下，卻無人能保證你的孩子感染病毒就會沒事。所以她鼓勵家長若有擔憂，積極跟兒醫談。

對於無法打疫苗的孩子，她表示目前在洛杉磯有一些學校出現疫情，但比起總共2000多所學校，其實爆發只是很小部分。所以這說明戴口罩 、通風、洗手以及保持距離等措施是有用的。當問及口罩，她表示現在看起來不同口罩確有差別，kn95、n95肯定是最好的選擇，其次的話可以選擇外科口罩。

史丹佛兒童醫院的兒科肺臟醫師Manisha Newaskar表示，在她看到的病例中，兒童感染新冠的症狀可輕可重，常見的如發熱、酸痛、寒戰、失去味覺、噁心，甚至到呼吸困難。大部分兒童症狀輕且很快會好，但也有病重的。她觀察表示有基礎健康問題的兒童容易病重，例如孩子本身有癌症、肥胖或呼吸疾病。但也見到有很健康的孩子出現重症的，最嚴重的也會需要上呼吸機，甚至死亡，因此家長還是要重視。

對於許多家長不願給孩子接種疫苗，她理解家長大多是關心疫苗安全，擔心對孩子有短期或長期影響。她說目前的疫苗很安全，全國很多孩子都接種了。疫苗的副作用比起感染病毒的風險要小得多。

南部中心家庭健康中心的首席醫學官Jose Luis Perez表示服務於西裔社區，很多家長都在餐館、工地工作，感染後也沒法隔離孩子。所幸他所在的中心現在沒有太多嚴重或死亡的病例，但他也認為家長謹慎一些比較好。在社交媒體上有許多片面、不正確的信息，讓家長擔心，他希望專業醫學人士和媒體提供正確信息。

該中心的發展和傳播主任David Roman表示，他的孩子也年幼，還不能打疫苗，確實會給家長很大壓力和焦慮。每天回家抱孩子的時候，會想今天身上有沒攜帶病毒，日日回家都是如此，感覺很可怕且無力。在該中心所在的南洛杉磯，許多家長都是同樣的情況，在焦慮中生活。他也表示在宣導疫苗方面，當天與會的專家們都不是問題，真正問題是家長們在聽別的一些號稱自己是專家的人。他希望社區領袖、名人、宗教領袖更多發聲，破除家長迷思。