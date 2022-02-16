洛市3嫌持槍尾隨搶劫連續作案 視頻全錄

嫌犯Jamar Stewart，31歲， 洛杉磯人。 (LAPD)

洛杉磯 市警局（LAPD）日前公佈犯罪視頻尋求公眾幫助，以追捕去年12月在市中心持槍搶劫的嫌疑男子。警方表示，三名犯罪嫌疑人案發當晚連續作案兩起，尾隨被害人並持槍搶劫，其中一名受害者拒交財物被擊中頭部。目前，已有一名嫌犯被捕，兩名仍在逃。

影音來源：洛市警局／記者邵敏後製

搶劫案發生在去年12月11日晚上 8 時左右，案發現場在洛杉磯市南弗勞爾街（South Flower Street）1200街區的一個停車場內。大樓的監控錄像顯示，兩名受害者開車進入停車場，一輛黑色大眾 Tiguan 尾隨其後。之後受害人下車並走進電梯大廳時，兩名嫌疑男子緊跟著闖進電梯大廳，並舉起手中的槍威脅被害人。

從視頻中可以看到，兩名嫌疑人一個包著頭一個戴帽子偽裝自己。據警方稱，他們向受害者索要手機、珠寶和鑰匙，受害者照辦了，得手之後嫌疑人迅速離開電梯大廳。其中一名返回黑色的大眾汽車 ，裡面有一名同夥司機接應離開，另一名嫌疑人開著被害人的車輛逃離。兩輛車最後一次被看到是沿著弗勞爾街向南行駛。

案發數小時後，第二起持槍搶劫案再次發生，地點位於洛縣 北邊的卡拉巴薩斯市（Calabasas）卡拉巴薩斯路23500街區。在這起搶劫事件中，受害者拒絕交出財物後被槍擊中頭部，警方表示，案發時一名前來幫助受害者的目擊者，在雙方爭執期間拿走了被害人的錢包。

警方確定兩起搶劫案是同一夥人所為，其中 31 歲的洛杉磯人Jamar Stewart是案發時開著大眾汽車協助逃跑的司機，警方稱，他已於1月26日被捕，目前因多項搶劫罪被拘留。另一名嫌疑身分也已確定，是18歲的洛杉磯男子Kenneth Bonds，因參與這兩起持槍搶劫案被通緝。警方尋求公眾幫助確定搶劫案的第三名嫌疑人，同時聯邦調查局懸賞1萬元，以獲取兩名在逃嫌疑人的信息。

任何有關案件信息的人都請聯繫警方，電話 (213) 486-6840 或發送電子郵件至 [email protected]，非工作時間或週末，請致電 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247)。希望保持匿名的人，可以撥打 1-800-222-TIPS (800-222-8477) ，聯繫洛杉磯地區滅罪熱線，或訪問 www.lacrimestoppers.org。